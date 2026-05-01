『世界最強の魔女、始めました』アニメ化で10月放送 映像解禁で主演は橘杏咲
小説『世界最強の魔女、始めました』がテレビアニメ化されることが決定し、2026年10月より放送されることが発表された。主人公ローナ役は橘杏咲が務め、ティザービジュアルと超特報映像が解禁された。
【動画】公開された『世界最強の魔女、始めました』アニメ映像
原作は、坂木持丸・ririttoによる大人気小説「世界最強の魔女、始めました 〜私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます〜」（SQEXノベル/スクウェア・エニックス刊）。漫画版は戸賀環が手掛け、講談社「月マガ基地」にて連載中。
最弱スキルを発現してしまい、追放された少女・ローナ。しかしそのスキルの正体は、この世界の『攻略サイト』や現代知識を自在に検索できる、SSSランク級のチートスキル【インターネット】だった。そんなローナが最強の力を駆使して、世界中を冒険していくという前代未聞の設定と、「普通に生きたい」と願いながらも、次々とトラブルに巻き込まれていくローナの愛されキャラクター、そして攻略情報を見ながら強敵を撃破していく爽快バトルが魅力の、笑いあり涙ありの新感覚異世界ファンタジーとして人気となっている。
監督には古田丈司（「SHAMAN KING FLOWERS」、「七つの大罪 戒めの復活」、「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター」、「ばっどがーる」ほか）、シリーズ構成には米村正二（「ONE PIECE」、「SHAMAN KING FLOWERS」、「ばっどがーる」ほか）、キャラクターデザインは森本由布希（「寄宿学校のジュリエット」、「劇場版カードファイト!! ヴァンガード ネオンメサイア」、「ばっどがーる」ほか）が務める。
解禁された映像では、炎を吐く巨大ドラゴンを前に、魔法の杖を振りかざすローナの後ろ姿が映し出される。勇敢に立ち向かう最強の魔女――かと思いきや、ドラゴンは自身の放った初級魔法。その炎を消そうと次々に魔法を使うが、今度は森を氷漬けにしてしまい、「違う違う！そうじゃない！」「私はただ平和に自由に生きたいだけなのに〜！」と泣きながら逃げ出してしまう！本人の意思とは裏腹に、次々と危険な冒険に巻き込まれていくローナの運命が、コミカルかつドラマチックに描かれている。
そして、ローナが発動させる謎のスキル【インターネット】。目の前に浮かび上がるモニターには、迷い込んだ森の攻略法が詳細に記載されている――！この世界の住人なら誰も知り得ない国家機密レベルの情報を、ローナだけが知ることができる。この圧倒的なアドバンテージを活かし、果たしてローナは平和な冒険の日々を過ごすことができるのか！？解禁されたティザービジュアルでは、【インターネット】を楽しげに操るローナの姿も収められており、これから繰り広げられるであろうハチャメチャな冒険の日々を見ることができる。
■スタッフ
原作：坂木持丸 / riritto （SQEXノベル/スクウェア・エニックス刊）
漫画：戸賀環 （講談社「月マガ基地」連載）
監督：古田丈司
シリーズ構成：米村正二
キャラクターデザイン：森本由布希
アニメーション制作：ブリッジ / アイル
■キャスト
ローナ・ハーミット (CV: 橘杏咲)
【動画】公開された『世界最強の魔女、始めました』アニメ映像
原作は、坂木持丸・ririttoによる大人気小説「世界最強の魔女、始めました 〜私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます〜」（SQEXノベル/スクウェア・エニックス刊）。漫画版は戸賀環が手掛け、講談社「月マガ基地」にて連載中。
監督には古田丈司（「SHAMAN KING FLOWERS」、「七つの大罪 戒めの復活」、「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター」、「ばっどがーる」ほか）、シリーズ構成には米村正二（「ONE PIECE」、「SHAMAN KING FLOWERS」、「ばっどがーる」ほか）、キャラクターデザインは森本由布希（「寄宿学校のジュリエット」、「劇場版カードファイト!! ヴァンガード ネオンメサイア」、「ばっどがーる」ほか）が務める。
解禁された映像では、炎を吐く巨大ドラゴンを前に、魔法の杖を振りかざすローナの後ろ姿が映し出される。勇敢に立ち向かう最強の魔女――かと思いきや、ドラゴンは自身の放った初級魔法。その炎を消そうと次々に魔法を使うが、今度は森を氷漬けにしてしまい、「違う違う！そうじゃない！」「私はただ平和に自由に生きたいだけなのに〜！」と泣きながら逃げ出してしまう！本人の意思とは裏腹に、次々と危険な冒険に巻き込まれていくローナの運命が、コミカルかつドラマチックに描かれている。
そして、ローナが発動させる謎のスキル【インターネット】。目の前に浮かび上がるモニターには、迷い込んだ森の攻略法が詳細に記載されている――！この世界の住人なら誰も知り得ない国家機密レベルの情報を、ローナだけが知ることができる。この圧倒的なアドバンテージを活かし、果たしてローナは平和な冒険の日々を過ごすことができるのか！？解禁されたティザービジュアルでは、【インターネット】を楽しげに操るローナの姿も収められており、これから繰り広げられるであろうハチャメチャな冒険の日々を見ることができる。
■スタッフ
原作：坂木持丸 / riritto （SQEXノベル/スクウェア・エニックス刊）
漫画：戸賀環 （講談社「月マガ基地」連載）
監督：古田丈司
シリーズ構成：米村正二
キャラクターデザイン：森本由布希
アニメーション制作：ブリッジ / アイル
■キャスト
ローナ・ハーミット (CV: 橘杏咲)
外部サイト
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