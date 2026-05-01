イギリス国王夫妻への敬意　トランプ大統領が輸入ウイスキーへの関税と規制撤廃　「ウイスキーやバーボン生産の協力促進」

アメリカのトランプ大統領は国賓としてアメリカを訪問したイギリスのチャールズ国王夫妻への敬意として、輸入するウイスキーへの関税と規制の撤廃を表明しました。

トランプ大統領は4月30日、自身のSNSで、輸入するウイスキーへの関税と規制を撤廃すると表明しました。

スコッチウイスキーで知られるイギリスから、国賓としてアメリカを訪問したチャールズ国王夫妻への敬意をはじめ、「スコットランドとケンタッキー州の間でのウイスキーやバーボンの生産に関わる協力を促進するため」としています。

トランプ大統領は「すべての規制を撤廃したので、スコットランドとケンタッキーは再び取引を始めることができる。そして、これはちょうど帰国された国王夫妻に敬意を表して行ったものだ」とSNSに投稿しました。

チャールズ国王夫妻は4月27日から4日間の日程で国賓でアメリカを訪問しました。

最終日となる4月30日にはホワイトハウスを再び訪問して、トランプ大統領夫妻と別れの挨拶を交わし、次の訪問地であるバミューダへ向かいました。