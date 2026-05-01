ユニクロの「ユニクロゴールデンウィークキャンペーン」後半が5月1日スタートします。メンズの「Uniqlo U エアリズムコットンオーバーサイズT」「UNIQLO：C タックワイドテーパードパンツ」、ウィメンズの「エアリズムコットンT」「タックワイドパンツ」、メンズ・ウィメンズの「プレミアムリネンシャツ」などがセールになります。

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「Uniqlo UエアリズムコットンオーバーサイズT」は、通常価格から700円引きの1290円（以下、税込み）、「エアリズムコットンT」は300円引きの1290円、「プレミアムリネンシャツ」「UNIQLO：C タックワイドテーパードパンツ」「タックワイドパンツ」は、通常価格から1000円引きの2990円になります。

さらに、同月7日まで、UVカットハット／キャップ各種、UVカットコンパクトアンブレラ／遮熱、それぞれ通常価格2990円のところ、1990円で販売。

グラフィックTシャツブランド「UT」では、1日から、世界中で愛されるぬいぐるみ「モンチッチ」とコラボしたコレクションが発売。ウィメンズ用Tシャツ4柄（1990円）、ガールズ用Tシャツ4柄（990円）が登場します。モンチッチUTを1980円以上、購入すると先着で、オリジナル「UT モンチッチステッカー」がプレゼントされます。