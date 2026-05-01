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「命を落とすことだってある」妊娠検査薬が陽性でも安心できない異所性妊娠のリスクと最適な産婦人科の受診時期

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「妊娠検査薬陽性！いつ産婦人科に行けばいいですか？」を公開した。動画では、妊娠が分かった際の適切な受診タイミングと、全妊娠の約1%で起こる「異所性妊娠（子宮外妊娠）」のリスクについて解説している。



HISAKOさんはまず、現在の市販の妊娠検査薬は精度が非常に高く、うっすらでも線が出れば99%以上の確率で妊娠していると語る。しかし、検査薬は正常な妊娠だけでなく、受精卵が子宮以外の場所に着床してしまう異所性妊娠でも陽性反応を示す点に注意を促した。異所性妊娠で最も多いのは卵管に着床するケースであり、卵管は子宮のように伸びないため、胎児が成長すると「卵管破裂」を起こし、大出血による命の危険が伴うと警告する。



また、視聴者からの「片方の卵管を摘出した場合、妊娠率は半分になるのか」という疑問にも図解を用いて回答。排卵は左右の卵巣からランダムに起こり、卵管がない側から排卵された卵子は腹腔内に落ちて吸収されるだけだと説明する。残されたもう片方の卵管が機能していれば「それで妊娠率が下がるということはそんなない」と明言し、卵巣が残っている限り閉経時期や更年期障害への影響もないと語った。



さらに、異所性妊娠の大きな原因として「クラミジア感染症」を挙げる。クラミジアに感染すると卵管で炎症や癒着が起き、受精卵が狭い道を通り抜けられずに行き止まりとなって着床してしまうという。厄介なことにクラミジアは無症状のことが多く、知らない間に生殖器を閉塞させているため、妊活前に調べておく重要性を強調した。



HISAKOさんは、早すぎる受診ではエコーで確認できないため、最適な初診のタイミングは「生理遅れること2週間」であると結論付けた。ただし、過去に異所性妊娠を経験した人は繰り返すリスクが高いため、陽性が出たらとにかく早く受診することが命を守るための第一歩となる。