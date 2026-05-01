長男くんにだけ甘え方が違うという猫さん。長男くんを見る目がまるで恋人を見るようにうっとりとしていたそうで...。

話題の投稿は記事執筆時点で68万回再生の人気を集め、「波長が合うんでしょうね」「羨ましい♡」「擦り寄ってくると至福だよね」「大好きが溢れてますね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：長男にだけ『特別な甘え方』をする猫…まるで恋人同士のような『尊すぎるやり取り』】

長男くんのことが大好きなろくくん

Instagramアカウント『ろくはな』に投稿されたのは、保護猫「ろく」くんの姿。食いしん坊でごはんの用意の音がすると飛んでくるというろくくん。妹猫の「はな」ちゃんとご家族と仲良く暮らしているのだとか。

ある日、ろくくんが長男くんのところにやってきたといいます。ろくくんは、長男くんに対してだけ他の家族と違う振る舞いをするそうで…。

特別感あふれる甘え方

長男くんの体に、自分の体を擦り付けて甘え始めたというろくくん。「大好きにゃ」と聞こえてきそうなほど、うっとりとした表情をしていたといいます。ママさん曰く、「ろくちゃんは長男のそばに来ると、なぜかずっと離れない」のだそう。

ろくくんが、長男くんに頭を撫でてもらって「うにゃん」と嬉しそうに鳴いたといいます。「幸せにゃ」というような至福の表情をしていたというろくくん。ろくくんは、長男くんを特別な存在として見ているようです。

まるで恋人同士？！

長男くんの胸に顔を埋め、前足でフミフミし始めたというろくくん。ろくくんの後ろ姿から、「大好き」という気持ちが伝わってきます。長男くんに体を撫でてもらいながらのフミフミは、最高の時間だったことでしょう。

長男くんに身を委ねて甘えるろくくん。ろくくんを優しく撫でる長男くん。まるで恋人同士のようにも見える2人。2人を見ていたママさんは、「こういう時間が1番幸せかも」と思ったそう。きっとろくくんと長男くんの間に深い信頼関係があるからこそ、このような時間が生まれるのかもしれません。ろくくんと長男くんが紡ぐ素敵な時間が、これからもずっと続いて欲しいと願うママさんなのでした。

ろくくんと長男くんの愛あふれる光景には、「もう彼女ですね」「甘え方がセクシーです」「見ていて幸せになります。素敵な時間をありがとうございます」「かわいい」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『ろくはな』には、保護猫兄妹「ろく」くんと「はな」ちゃんとご家族の楽しくて可愛い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ろくはな』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。