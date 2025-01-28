◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

巨人の坂本勇人内野手（３７）が「打撃の神様」川上哲治に並んだ。広島戦で４試合ぶりのスタメン出場を果たすと、２回１死二塁で玉村から左前安打を放ち、球団１位タイの１６６３本目の単打を記録。同時に通算２４５３安打となり歴代単独１０位となった。試合は先発フォレスト・ウィットリー投手（２８）が６回無安打無失点１０奪三振の快投を披露したが、２―０の８回にルシアーノが坂倉に来日初失点となる逆転３ランを被弾。広島に負け越し、貯金を３に減らした。１日からは首位・阪神との３連戦へ甲子園に乗り込む。

“ダブルメモリアル”な一打で、打線の勢いを加速させた。一塁ベース上の坂本は、沸く自軍ベンチに右手を上げて応えた。「もっと打てるように頑張りたいですね」。第１打席で左前打を放ち、土井正博（西武）を超えてプロ野球歴代単独１０位の通算２４５３安打。さらに通算１６６３本目の単打となり、打撃の神様・川上哲治に並んで球団歴代１位タイに躍り出た。

「らしい」バットさばきだった。「６番・三塁」で４試合ぶりのスタメン出場。０―０の２回１死二塁だった。カウント１―２から４球目の外角低め１３７キロフォークに体勢を崩されかけたが体の前でさばき、左手一本のバットコントロールではじき返した。１死一、三塁と好機を拡大し、増田陸の先制犠飛を呼び込んだ。

プロ２０年目、ＩＴ全盛でも不変の姿勢がある。試合前はベンチ裏のロッカーで相手投手の映像だけでなく、分析班が用意した紙のデータをじっくり読み込むのがルーチン。ｉＰａｄ上の数字に目を通す選手は多いが、紙のデータを目に焼き付ける。球団スコアラーは「映像はもちろん、紙をしっかり見ている。そこが一番、他の選手との違いですかね。丸もそうですけど、長くやっている選手はそういうところがある」と明かした。今季初対戦となった広島・玉村のデータも頭で整理し、第１打席できっちり快音を響かせた。

通算安打数は歴代９位・長嶋茂雄の２４７１本まで残り１８本に迫った。４月までのチーム２７試合のうち先発出場は１１試合。ルーキーの小浜らとの定位置争いが続いている。「若い選手がリーグを代表するような選手になったら、また強いジャイアンツになると思う。僕もまだ負けずにやらないといけない」。チームを上へ押し上げるため、Ｈランプをともし続ける。（内田 拓希）

【村田真一Ｐｏｉｎｔ】 坂本が単打数で球団１位タイになった。あの川上哲治さんに並んだって、もう想像がつかないくらいすごいことよ。野球の神様に並ぶ一打も高い技術が詰まっていたね。落ち球に対してしっかり体を沈めて最後は左手一本や。粘っこい打席やった。これからもいろんな記録が見えてくると思うけど、本人の頭にあるのは「もっと試合に出たい」ってことだけなはずよ。正直、打席内ではまだミスショットもあったりで本調子ではないと思うけど、何とか状態を上げて試合に出る姿を見せてほしいね。スタメン発表の時の大歓声こそ、ファンも待ちわびてる証拠よ。