パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を扱うプリンストン（東京都港区）は、米「URBAN ARMOR GEAR（UAG）」ブランドから、スマートフォン「Google Pixel 10a」向けケース2種を2026年5月1日に発売する。

スクリーンシールドも同時発売

耐衝撃性能と独自のデザイン性を兼ね備える同ブランドから、Google Pixel 10a向けケースが登場。

いずれも高さ122センチ、26方向からの製品落下試験のほか、米国防総省の定める「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしたという耐久性を実現している。

「SCOUT」は、ポケットやバッグなどの出し入れを考慮した軽量スリム設計ながら、高い保護性能を備える。

カラーはブラック、アッシュの2色。

市場想定価格は4000円（以下全て税込）。

「DOT」は、軽さや利便性を追求しながら、ファッショナブルで滑りにくいマイクロドットパターンを配する。

カラーはトゥルークリアアイス/アッシュ。

市場想定価格は4500円。

このほか、同スマートフォン向けのスクリーンシールド「UAG-GP10A-SP」も同時発売する。

市場想定価格は3000円。