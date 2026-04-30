在日アメリカ海軍は30日、米軍岩国基地の空母艦載機部隊の陸上模擬着艦訓練＝FCLPを5月7日から17日まで硫黄島で行うと発表しました。



岩国基地など4つの在日米軍基地が悪天候などで硫黄島が使えない場合の「予備施設」に指定されています。



陸上模擬着艦訓練＝FCLPは、米軍岩国基地の空母艦載機部隊が例年、空母の出航を控えた5月に陸上の滑走路を甲板に見立ててタッチアンドゴーを繰り返す訓練です。





在日アメリカ海軍司令部は30日、5月7日から17日までの間小笠原諸島の硫黄島でFCLPを実施すると発表しました。昼夜共に訓練の大部分を硫黄島で実施するとしています。一方で岩国、三沢、横田、厚木の4つの在日米軍基地を予備施設に指定し悪天候などで訓練を硫黄島で完了できない場合は予備施設で訓練を行うとしています。FCLPを巡っては去年9月、火山の噴火の影響で硫黄島が使用できないとして米軍は岩国基地でFCLPを実施しました。岩国市などの地元自治体は「激しい騒音を伴うFCLPの岩国基地での実施は容認できない」という姿勢で、市や県は4月15日に、二度とFCLPを岩国基地で実施しないことや岩国基地を予備施設に指定しないことなどを防衛省に要請していました。