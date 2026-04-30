キンプリ永瀬廉、中島健人の「最初はキュン！」を絶賛「着眼点がすごくない？」
【モデルプレス＝2026/04/30】King ＆ Princeの永瀬廉が4月29日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。中島健人を称賛する場面があった。
【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
この日、中島の2ndアルバム「IDOL1ST」に収録されている楽曲「最初はキュン！」が話題となった。永瀬は「最初はキュン！」で始まる歌詞について「いつ思いつくんやろうね？着眼点がすごくない？」と切り出して「普通にある日じゃんけんしてて思ったのか、それとも健人くんが元々プライベートで笑いを取る1つのネタとしてたのを曲にしようと思ったのか、そういう曲を作ろうと思ってそれが生まれたのか気になるよね。健人くんならプライベートですでに生まれてた可能性を感じられるやん」と疑問を口に。「どっちにしてもすごい。作ろうと思ってたらすごいし、プライベートで不意にそれが生み出されてたらそれはそれですごいし」と語った。
そして、「健人くんの頭の中のぞいてみたいですね。普段何を考えてるのか。煩悩ってあるんですかね？健人くんはずっと仕事のことを考えてるイメージがある」と中島のイメージを告白。「俺だったら早く歯医者行きたいとか韓国のり食いたいとか、プライベート過ごしてたらそういうこと考えることが多い。（中島は）曲のこととかを考えてそうで、全部が仕事に紐ついてそうですごいなと思う。だからこういうすごい曲思いつくんやろうな」と絶賛した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉、中島健人の「最初はキュン！」の歌詞は「着眼点がすごくない？」
この日、中島の2ndアルバム「IDOL1ST」に収録されている楽曲「最初はキュン！」が話題となった。永瀬は「最初はキュン！」で始まる歌詞について「いつ思いつくんやろうね？着眼点がすごくない？」と切り出して「普通にある日じゃんけんしてて思ったのか、それとも健人くんが元々プライベートで笑いを取る1つのネタとしてたのを曲にしようと思ったのか、そういう曲を作ろうと思ってそれが生まれたのか気になるよね。健人くんならプライベートですでに生まれてた可能性を感じられるやん」と疑問を口に。「どっちにしてもすごい。作ろうと思ってたらすごいし、プライベートで不意にそれが生み出されてたらそれはそれですごいし」と語った。
◆永瀬廉、中島健人は「全部が仕事に紐ついてそうですごい」
そして、「健人くんの頭の中のぞいてみたいですね。普段何を考えてるのか。煩悩ってあるんですかね？健人くんはずっと仕事のことを考えてるイメージがある」と中島のイメージを告白。「俺だったら早く歯医者行きたいとか韓国のり食いたいとか、プライベート過ごしてたらそういうこと考えることが多い。（中島は）曲のこととかを考えてそうで、全部が仕事に紐ついてそうですごいなと思う。だからこういうすごい曲思いつくんやろうな」と絶賛した。（modelpress編集部）
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