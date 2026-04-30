本並健治＆丸山桂里奈、自宅キッチンをリフォーム ビフォー・アフターを公開「びっくりするくらい変わりました」
サッカー解説者・タレントの本並健治（61）、タレントの丸山桂里奈（43）夫妻が、30日までにそれぞれ自身のインスタグラムを更新。自宅キッチンのリフォームを報告し、写真でビフォー・アフターを公開した。
【写真】「びっくりするくらい変わりました」本並健治＆丸山桂里奈が公開した、リフォームした台所のビフォー・アフター
丸山は「キッチンをリフォームしました」とつづり、タイルで動物などが描かれたこだわりのカウンターキッチンの写真を投稿。「だいぶびっくりするくらい変わりました、家事ラクシンクがとくにお気に入りです!!本当にリフォームしてよかったなぁと」とうれしそうに記し、ずっと綺麗を保てるよう「頑張ります!!!!!!」と意気込みを明かした。
一方の本並も「家の中で一番気になっていたので、使い勝手、清潔感が出てしかも丸山桂里奈作のタイルにぷくぷくちゃんも大興奮」と、“ぷくぷくちゃん”こと長女（3）も喜んでいる様子を報告。「これからは料理も始めようかなと思えるキッチンになりました。最高!!」と、新しい空間での生活に胸を躍らせた。
コメント欄には「素敵なキッチンに変身しましたね」「素敵」「めちゃかわいい」「タイル最高！」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「びっくりするくらい変わりました」本並健治＆丸山桂里奈が公開した、リフォームした台所のビフォー・アフター
丸山は「キッチンをリフォームしました」とつづり、タイルで動物などが描かれたこだわりのカウンターキッチンの写真を投稿。「だいぶびっくりするくらい変わりました、家事ラクシンクがとくにお気に入りです!!本当にリフォームしてよかったなぁと」とうれしそうに記し、ずっと綺麗を保てるよう「頑張ります!!!!!!」と意気込みを明かした。
コメント欄には「素敵なキッチンに変身しましたね」「素敵」「めちゃかわいい」「タイル最高！」など、さまざまな声が寄せられている。