BIRKENSTOCK限定モデル登場♡UR別注アリゾナで大人の足元を格上げ

春夏の足元に欠かせない定番サンダルが、より洗練された表情で登場♡BIRKENSTOCKの名作「Arizona」から、URBANRESEARCHとURBANRESEARCHDOORSによる限定モデルがリリースされます。上質なヌバックレザーと存在感のあるディテールが融合し、カジュアルにもきれいめにも馴染む一足に。毎日のコーディネートをさりげなく格上げしてくれる、大人のための特別なサンダルです。

上質素材が生む大人の存在感

今回の限定モデルは、革の銀面を起毛させたヌバックレザーを使用。なめらかな質感と耐久性を兼ね備え、履き込むほどに味わい深く変化していきます。

さらに、通常よりも大きめのワイヤードバックルを採用し、重厚感のある仕上がりに。深みのあるブラックカラーが、シンプルながらも洗練された印象を与え、幅広いスタイリングにマッチします。

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サイズ＆フィットで選べる2タイプ

足幅に合わせて選べる2種類のフィットが展開されているのも魅力です。

EXCLUSIVEARIZONAWB(REG)



価格：24,200円（税込）

カラー：BLACK（サイズ：39/40/41/42/43/44）

Regularfit-幅広-（MENサイズのみ）

EXCLUSIVEARIZONAWB(NAR)



価格：24,200円（税込）

カラー：BLACK（MENサイズ：39/40/41/42/43/44）

WOMENサイズ：35/36/37/38

Narrowfit-幅狭-（MEN・WOMEN展開）

自分の足にフィットする履き心地を選べることで、より快適に長く愛用できる一足に仕上がっています。

販売情報＆取り扱い店舗

発売日は2026年4月24日(金)。現在はオンラインストアにて予約受付中です。

RegularモデルはURBANRESEARCHDOORS各店、URBANRESEARCHStore各店、URBANRESEARCHONLINESTOREにて展開。

Narrowモデルは、MENサイズはURBANRESEARCH各店および各ストア、WOMENサイズは一部店舗（東京スカイツリータウン・ソラマチ店/ラゾーナ川崎プラザ店/ららぽーとTOKYO-BAY店/タカシマヤゲートタワーモール店/ルクア大阪店）とオンラインストアにて取り扱い予定です。

※発売日、取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

今季は特別な一足で差をつけて

長年愛されるBIRKENSTOCKの魅力に、限定ならではの特別感をプラスした今回のモデル。シンプルながらも確かな存在感があり、履くだけでコーディネートを引き締めてくれます。

春夏のワードローブに取り入れて、ワンランク上のスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。