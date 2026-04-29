＜姉が嫌い！＞不仲の原因は親の比較。大人になっても消えない兄弟姉妹のわだかまり、現状維持でいい？
女きょうだいだから仲がいいはず……そんなイメージに、苦しめられるママもいるのではないでしょうか。子どもの頃は同じ家で育ち、同じ親のもとで暮らしていても、大人になるにつれて距離が広がっていくことも。今回は「姉と妹で仲が悪い人いる？」という投稿に寄せられた声をもとに、女きょうだい関係の難しさを考えます。
『姉がいるけれど仲が悪いです。親が姉と私をよく比較して、お互いそれがイヤで疎遠になりました』
姉妹差別が起きるのは、親の責任
コメントには、それは親が悪いという意見が目立ちました。
『もはや仲がない。完全に没交渉。きょうだい差別の、なれの果て』
『私も同じパターンだ。祖父の葬式で久々に会ったけれど、ご遺体の前で大喧嘩。お互いの旦那に止められるカオスな状態だった』
親の比較や扱いの差が、きょうだいの対立を生むケースは少なくないようです。子どもの頃は親の評価がすべてに近いかもしれません。その基準が「どちらが優れているか」という形で示されれば、無意識に競争関係が生まれてしまうのでしょう。
私も姉が大嫌い
なかには、はっきりと「嫌い」と語るママもいます。
『妹が結婚したときに「あなたの家に住むから出ていって」と言われた。出ていかなかった私に、自分の子どもの世話を押しつけてきた。離婚後も家事と子どもの面倒を母に任せっぱなし。その他も自分勝手なことばかりされて、限界がきて絶縁した』
『不倫したりと、倫理観がないのでムリ』
長年の不満が積み重なり、関係を断ったという声です。頼みごとが一方的だったり、当然のように甘えられたりすると、家族であっても限界がくるのではないでしょうか。また、能力や価値観の違いに戸惑う声もあります。
『姉が壊滅的に漢字を書けなくて、恥ずかしい思いをすることがある』
同性のきょうだいとはいえ、別人格です。育ちが同じでも、得意不得意や考え方は違うでしょう。その違いを受け入れられないと、小さな違和感が積み重なっていくのかもしれません。
姉への嫉妬かもしれない
経済状況や家庭環境の違いが、距離を生む場合もあります。
『姉は家業を継ぎ、お金持ちの社長と結婚。高学歴で有名企業に入った3兄弟のママになった。子どもたちはイケメンで、姉はルッキズム重視の美容オバケ。私は普通の会社員家庭で、子どもは男女ひとりずつ。環境が違いすぎる』
成功している姉と自分を比べてしまう。あるいは姉から高圧的な態度を取られる。そうした状況では、自然な会話さえ難しくなることがあるでしょう。こちらはご両親の家業をふたりで継いだそうですが、「余計なことは話さない」「仕事以外では距離を置く」などして、自分を守っているようです。
姉妹でもそもそも相性が合わない
血がつながっていても、性格が合うとは限りません。
『表面上は仲よくしているけれど、お互い見下している。姉はルッキズム、SNSでキラキラ発信、流行りものを追いかけるミーハー。私は漫画と小説、旦那と過ごすのが趣味で、オタク気質。相容れないよね』
『妹と長時間いると疲れる。母と妹は性格がそっくりで、悪口大好き。そして嘘、大袈裟、まぎらわしい、のオンパレード。私は正直な性格なのでついていけない。とりあえず距離が近付きすぎないようにして、自分を守っている感じ』
家族だからとムリに合わせようとしがちですが、「合わない」と認めることでラクになることもあります。適度な距離を保ち、深入りしない。それもひとつの関係性でしょう。一方で、こんな声もありました。
『姉のことは尊敬しているし、好き。妹は長時間一緒にいるとイライラするし、常にうっすら嫌い』
姉と妹では微妙な温度差が存在することもあるようです。きょうだい関係は、白か黒かでは測れない複雑さをもっているのでしょう。
年齢とともに悪化するか、歩み寄れるか
『今は不仲ではないけれど、まわりでは高齢になるほど姉妹仲が悪化している例が多くて戦慄している』
親の介護や相続など、新たな課題が浮上すると関係性が変わる場合もあるのでしょう。逆に、年齢を重ねてから歩み寄れるケースもあるかもしれません。きょうだいだからといってムリに仲良くする必要もありませんし、絶縁が悪とも言い切れないのでしょう。
親の言葉がきっかけで生まれた溝も、大人になれば自分の判断で、埋めるか保つかを選べます。血のつながりは変えられませんが、関わり方は選べます。女きょうだいという近い存在だからこそ、ムリに距離を縮めずに、程よい距離感を取ることが、長い人生を穏やかにすごせるコツなのかもしれません。