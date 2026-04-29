Image: 無印良品

身体も髪も、しっかり守る。

年々夏の環境が厳しくなるこの頃。そんな夏に向けて早めに取り入れたいのがUV対策です。

顔や身体はもちろん、意外と見逃しがちな首のうしろや髪の毛…そんな細かいポイントまでこぼさない三銃士が、無印良品の今年の「日焼け止め」シリーズから登場しました。

広範囲にシュッとできる「ミスト」

Image: 無印良品 「日焼け止めミスト」890円（税込）／SPF50+・PA++++

一番手軽に使えそうなのが、「日焼け止めミスト」。

こちらは無色透明で全身に使用OK。ベタベタしにくく肌馴染みがいいから、顔や身体はもちろん、髪にまで使うことができます。髪って、太陽の下にいる日が増えると意外とパサパサになるんですよね…。

Image: 無印良品 逆さでのスプレーはできません。

使うときは、よく振ってからシュッとして馴染ませればOK。首元や背中も広範囲に紫外線ケアできますね。ミストタイプって、届きにくいところまでしっかりケアできるのが嬉しいアイテムですよね。

Image: 無印良品

それに、この手軽さでありながら「SPF50+・PA++++」の国内最高値のUVカット力。

うるおい成分として、セラミドと5種のアミノ酸（アラニン、アルギニン、グルタミン酸Na、セリン、プロリン）配合なのもさすが。透明だしUVカット力も高いから、いろんな日焼け止めを持っていても、結局よく手に取るアイテムになりそうです。

無印良品 日焼け止めミスト SPF50＋ PA＋＋＋＋ 70mL 23007436 891円 Amazonで見る PR PR

性別問わず使いやすい「日焼け止めミルク」

Image: 無印良品

Image: 無印良品 「トーンアップ日焼け止めミルク」ライトベージュ、クリアピンクの2色／990円（税込）／SPF40・PA+++

ちょっとしたカバー力を求めるのなら、「トーンアップ日焼け止めミルク」も。

肌の色ムラやくすみを自然にカバーし、健康的な印象の肌に仕上げる「ライトベージュ」と、血色感をプラスし、黄ぐすみや青ぐすみを自然に補正して、いきいきとした印象に仕上げる「クリアピンク」の2色展開です。

Image: 無印良品

ちょっとそこまで出かけたい時や、「化粧するのめんどくさいな」なんて日にも使えるアイテム。

ちなみに、無香料なのでいわゆる「化粧品の香り」が苦手な人にも使いやすいかと思います。

無印良品 トーンアップ日焼け止めミルク ライトベージュ SPF40 PA＋＋＋ 50g 23007412 990円 Amazonで見る PR PR

テカリをおさえながら紫外線ケアできる「パウダー」も

Image: 無印良品 「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」SPF50+・PA++++

こちらは、皮脂を吸着するパウダーを配合した「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」。数量限定発売です。

パウダーといっても色がつかないため、白浮きしにくく誰でも使いやすいのが特徴。紫外線対策はしたいけれど、ベタベタするのが苦手な人にはもってこいです。

あとは、化粧をする人はお直しに使えば、テカリもおさえつつ日焼け止めもできてまさに一石二鳥。

Image: 無印良品

無印良品 皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー SPF50＋ PA＋＋＋＋ 5.5g 23007443 990円 Amazonで見る PR PR

ここで紹介した無印良品の日焼け止めは、どれも石けんで落ちるのもポイント。特に顔に塗る日焼け止めはクレンジングが必要なものも多いなか、特別なケアが不要なのもさすが無印良品。

これだけの使いやすさを備えていながら、全部990円（税込）以下なのもすごい…。来たる夏に向け、今から全身隙なく紫外線ケアしていきましょう。

Source: 無印良品