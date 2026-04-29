この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「愛されていない」とはこういうこと カウンセラーが語る“愛を装う支配”と6つのサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が「まさか！これが愛されていない時のサイン6選／世の中には人を愛せない人がいます」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、身近な人から愛されていない時に見られる6つの特徴とサインについて解説。愛とはそもそも何か、そして愛してくれない相手に対してどう向き合うべきかについて語っている。



Ryota氏はまず、愛情があれば相手を見捨てず、思いやり、相手を知ろうとするはずだと定義する。その上で、愛されていないサインとして「自分の情報があまり知られていない」「なじられてばかり」「傷つく行動を改めない」「与えても何ももらえない」「あなたの幸せや成長を望まない」「道具として扱われている」という6項目を挙げた。



特に興味深いのが、プレゼントに関する指摘である。相手への興味があれば、本当に喜ぶものを探すため、あえて高価なものを選ばないこともある。逆に、相手を見ずに「こういう高いものを与えておけばいいんじゃないの」と済ませる行為は、無関心の表れである可能性が高いと語る。また、相手の成長を望まないケースでは、劣等感から自分を保つために「できるだけ行動を止めさせる」傾向があり、相手を所有物として扱っていると解説した。



さらに、これらのサインを示す人物は、精神的な余裕がないか、自己愛が強すぎて「人を愛することなんてできない」状態にあるという。相手の愛情表現を求めるのではなく、相手が今人を愛せる状態なのかを見極めることが重要だという。



最後にRyota氏は、愛情が返ってこない時は「人間関係の付き合い方をちょっと変えなきゃいけなくて」と述べ、利害関係と割り切るか、自分を理解してくれる別のコミュニティを持つことの重要性を強調した。身近な関係に悩む人々にとって、相手への過度な期待を手放し、冷静に関係を見つめ直すための実践的な知識となっている。