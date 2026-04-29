◆ＷＥリーグクラシエ杯 決勝 日テレ東京ヴェルディベレーザ―ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ（ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）

日テレ東京Ｖが大宮との２―２から突入したＰＫ戦を３―１で制して、初優勝を飾った。

立ち上がりに試合が動いた。攻勢を強めていた大宮は前半３分、ＦＷ西尾葉音が中央からミドルシュートをゴール左隅へ決めて先制点を奪った。

その後は日テレ東京Ｖがリズム良くパスをつなぎながら大宮のゴール前に迫る場面を何度も作る。前半２４分にはＭＦ眞城美春がエリア内でチャンスを迎えるも相手ＤＦに防がれる。同２９分にも左クロスをＭＦ塩越柚歩が滑り込むながら右足で合わせるもゴール左へ外れる。その後も一方的に攻め込むも、大宮も守備陣の体を張ったプレーでゴールは許さず。前半は大宮が１―０でリードした。

それでも、前半の勢いのままに日テレ東京Ｖが後半６分に同点に追いつく。中央でボールを受けたＦＷ小林里歌子がワンタッチで相手を交わしてから豪快な右足シュートをたたき込んで、振り出しに戻した。その後も日テレ東京Ｖが攻勢を続けるも勝ち越し点は奪えず、延長戦に突入する。

試合が動いたのは延長前半１０分。エリア内に飛びだした眞城の右足シュートはポストにはじかれたが、こぼれ球を途中出場のＭＦ北村菜々美が押し込んでゴールをこじ開けた。

延長前半終了間際には大宮がセットプレーからエリア内で決定機を迎えるも日テレ東京Ｖが体を張った守備で守り抜いた。

延長後半の立ち上がりも大宮が決定機を迎えるも、ＧＫ大場朱羽がビッグセーブを披露。延長後半６分にもエリア内で大宮が決定機を迎えるなど攻勢を強めると、同９分にクロスをＭＦ阪口萌乃が頭で決めて執念で同点に追いつく。

この直後に今季限りで現役引退を表明しているＤＦ岩清水梓がピッチに立った。このまま２―２で延長１２０分間の戦いを終え、ＰＫ戦に突入する。

先攻の大宮は２番手が失敗し、３、４番手のキックを日テレ東京ＶＧＫ大場が連続でセーブ。後攻の日テレ東京Ｖは２番手岩清水のキックは一度はバーに阻まれたが、下に落ちたボールが相手ＧＫの頭に当たってゴールに入るミラクルキックもあり、３人全員が成功させて優勝を決めた。岩清水にとっては国内２７タイトル目の獲得となった。