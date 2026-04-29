小さく焼いて、チョコペンでデコるのがかわいい！ スマイルパイのレシピ
お店に並ぶような手のひらサイズのかわいいパイ。
手作りしたらおやつタイムが盛り上がること間違いなし。
香ばしいパイ生地の中には甘酸っぱいりんごがとろ〜りで、テッパンの味わい！
チョコペンでいろんな〈スマイル〉を描けば、 あまりのかわいさに子どもも大人もみんな笑顔になっちゃいます。
「スマイルパイ」のレシピ
材料（直径約8cmのもの2個分）
＜パイ部分＞
冷凍パイシート（18×18cmのもの）……1枚
溶き卵……少々
チョコペン……適宜
＜具＞
りんご（あれば紅玉）……1/2個
砂糖……大さじ1と1/2
レモン汁……小さじ1
コーンスターチ……小さじ1
下ごしらえ
・冷凍パイシートは室温に5分ほど置いて半解凍しておく。
・オーブンを200℃に予熱する。
作り方
（1）具を作る
りんごは皮をむいてしんを取り、いちょう切りにする（正味約100g）。大きめの耐熱のボールに入れ、砂糖、レモン汁を加えて、ラップをして電子レンジ（600W）で1分30秒加熱する。全体を混ぜ合わせ、ラップをせずにさらに1分ほど加熱する。水小さじ1で溶いたコーンスターチを加えて混ぜ、ラップをせずに20秒ほど加熱してさます。
（2）パイシートをくり抜く
冷凍パイシートは、口径約9cmのココットやコップなどを押し当てて4枚抜く。
（3）具を入れて、パイシートをのせる
1枚の中心に（１）の1/2量をのせ、縁に溶き卵を塗って、もう1枚を上からかぶせる。同様にもう1つ作る。
（4）縁を留め、溶き卵を塗る
縁にフォークを押し当てて留め、オーブン用シートを敷いた天板にのせる。上面に溶き卵を塗り、フォークで何カ所か穴をあける。
※ここでしっかり縁を留めないと、焼いている間に具が出てくることも。焼く前にすきまがないか確認して。
（5）オーブンで焼き、さめたら顔を描く
でき上がり！
チョコペンは温めたらもんでしっかり溶かすのがポイント。少しゆるめくらいのほうが書きやすいですよ。
こんな具のバリエーションもおすすめ！
作り方は上記と同様にし、具の材料をそれぞれ等分に入れてください。
食感のよいナッツと溶けたチョコが好相性
チョコ＆ナッツ
具の材料（2個分）
板チョコ……12かけ（約24g）
ミックスナッツ……10g
とろ〜りとろけたキャラメルとバナナが美味
キャラメルバナナ
具の材料（2個分）
市販のキャラメル……4粒
バナナの輪切り（幅1cm）……6切れ
ベリーの甘さとチーズの酸味がベストマッチ
ブルーベリーチーズ
具の材料（2個分）
ブルーベリージャム……小さじ2弱
クリームチーズ……30g
顔は自由に、好きな表情を作って。中の具を見分ける目印にもなりますよ。
スマイルのデコは子どもにまかせて、お絵描きを楽しんでもらうのもいいですね。
お休みの日に、ぜひ作ってみてください。