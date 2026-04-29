小さく焼いて、チョコペンでデコるのがかわいい！　スマイルパイのレシピ

お店に並ぶような手のひらサイズのかわいいパイ。

手作りしたらおやつタイムが盛り上がること間違いなし。

香ばしいパイ生地の中には甘酸っぱいりんごがとろ〜りで、テッパンの味わい！

チョコペンでいろんな〈スマイル〉を描けば、 あまりのかわいさに子どもも大人もみんな笑顔になっちゃいます。

「スマイルパイ」のレシピ

材料（直径約8cmのもの2個分）

＜パイ部分＞

冷凍パイシート（18×18cmのもの）……1枚

溶き卵……少々

チョコペン……適宜

＜具＞

りんご（あれば紅玉）……1/2個

砂糖……大さじ1と1/2

レモン汁……小さじ1

コーンスターチ……小さじ1

下ごしらえ

・冷凍パイシートは室温に5分ほど置いて半解凍しておく。

・オーブンを200℃に予熱する。



作り方

（1）具を作る

りんごは皮をむいてしんを取り、いちょう切りにする（正味約100g）。大きめの耐熱のボールに入れ、砂糖、レモン汁を加えて、ラップをして電子レンジ（600W）で1分30秒加熱する。全体を混ぜ合わせ、ラップをせずにさらに1分ほど加熱する。水小さじ1で溶いたコーンスターチを加えて混ぜ、ラップをせずに20秒ほど加熱してさます。

（2）パイシートをくり抜く

冷凍パイシートは、口径約9cmのココットやコップなどを押し当てて4枚抜く。

（3）具を入れて、パイシートをのせる

1枚の中心に（１）の1/2量をのせ、縁に溶き卵を塗って、もう1枚を上からかぶせる。同様にもう1つ作る。

（4）縁を留め、溶き卵を塗る

縁にフォークを押し当てて留め、オーブン用シートを敷いた天板にのせる。上面に溶き卵を塗り、フォークで何カ所か穴をあける。

※ここでしっかり縁を留めないと、焼いている間に具が出てくることも。焼く前にすきまがないか確認して。

（5）オーブンで焼き、さめたら顔を描く

でき上がり！



チョコペンは温めたらもんでしっかり溶かすのがポイント。少しゆるめくらいのほうが書きやすいですよ。

こんな具のバリエーションもおすすめ！

作り方は上記と同様にし、具の材料をそれぞれ等分に入れてください。



食感のよいナッツと溶けたチョコが好相性

チョコ＆ナッツ

具の材料（2個分）

板チョコ……12かけ（約24g）

ミックスナッツ……10g



とろ〜りとろけたキャラメルとバナナが美味

キャラメルバナナ

具の材料（2個分）

市販のキャラメル……4粒

バナナの輪切り（幅1cm）……6切れ

ベリーの甘さとチーズの酸味がベストマッチ

ブルーベリーチーズ

具の材料（2個分）

ブルーベリージャム……小さじ2弱

クリームチーズ……30g

顔は自由に、好きな表情を作って。中の具を見分ける目印にもなりますよ。

スマイルのデコは子どもにまかせて、お絵描きを楽しんでもらうのもいいですね。

お休みの日に、ぜひ作ってみてください。