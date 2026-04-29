お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が28日、自身のXを更新。タモリ（80）に言及した。

タモリをめぐっては、人気ユーチューバーのヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調し、自身が2001年頃から「森田一義アワー 笑っていいとも!」に若手有望株として一時レギュラー出演しており「俺は全くハマらなかった人」と告白した上で「ぶっちゃけていこうか、じゃあ。それで言うとやっぱり、お笑いでも何でもそうやけど好みってあるやん。俺は正直、そんなですよ」と語っていた。

また梶原はキングコングのYouTubeチャンネル「毎週キングコング」でも26日、相方の西野亮廣を前にタモリをめぐる発言について「俺、タモリさんのやつは本音です。これはっきり言います」と切り出した。「まず西野亮廣だったらどうするわけ？」と投げかけた上で「好みってあるやん。はっきり言っていいですか、好みじゃないです」と補足した。

こうした状況をうけ、有名実業家が「俺もずっと思ってたけど、どっかの政治家みたいに『大御所』ってだけでずっと居座り続けてて、普通におもんないと思ってた。常に実力で評価されてる世界であって欲しい」と、カジサックらとの写真を掲載しつつ私見を述べた。

すると、この実業家と最近、別件をめぐってXでやり合ったばかりの真栄田が、この実業家のポストを添付。「俺もずっと思ってたけど、どっかのCEOみたいに『大御所』ってだけでずっと居座り続けてて、普通におもんないと思ってた。常に実力で評価されてる世界であって欲しい」とこの実業家を「どっかのCEO」と呼んで皮肉を込めて同じような文章で返し、「タモリさんは最高に面白い愛の人です。今日もホテルの朝ごはんが美味しかったです。ご馳走様でした」とタモリについて「最高に面白い」と私見を述べ、しめくくった。

この投稿に対し「まえださん尖る時尖るの好き」「タモリさん若手の頃は、誰もやったことの無い斬新なネタで笑わせ、お笑い界の頂点に立った」「真栄田さんの『愛の人』って評価がいいですね」「周りを活かしながら、自分もしっかりと面白い。まさに愛の人だ」「結構な皮肉込めてますよね。タモさんの面白さわからないのは単純にもったいないですね」「タモさんを否定するということは神を否定するということと同義」などとさまざまな声が寄せられている。