

井上尚弥（左）と中谷潤人のスーパーファイト、勝負の行方は？ photo by Kyodo News





前編：専門記者４人が占う「モンスター vs.ビッグバン」5.2決戦

いよいよ、この時がやってきたーー。

５月２日、東京ドームで実現する４階級制覇王者の"モンスター"井上尚弥（大橋）と３階級制覇王者の"ビッグバン"中谷潤人（M.T）のスーパーファイト。今回は井上が保持する世界スーパーバンタム級の４団体王座に中谷が挑戦する形だが、日本のみならず、海外のボクシングファン、関係者の間でも大きな注目を集めている。

これまで無敵の快進撃を続けてきた33歳の"モンスター"が健在ぶりを示すのか。それとも28歳の"ビッグバン"が先輩を打ち破り、一気にトップに躍り出るのか。無敗同士の直接対決は間違いなく歴史に刻まれる戦いになるはずである。

楽しみな一戦のポイントを見極めるべく、今回は軽量級に精通する４人の在米ベテラン記者、ボクシング関係者に３つの質問をぶつけてみた。その答えから、"日本のスーパーファイト"と称される一戦への関心の高さが、わかりやすい形で見えてくる。

【パネリスト】

◆スティーブ・キム（ロサンゼルス在住。元『ESPN.com』のシニアライターで現在もフリーランスライター/ポッドキャスターとして活躍 X : @SteveKim323）

◆エイブラハム・ゴンサレス（ロサンゼルス在住。『FightsATW.com』の創始者であり、リングマガジンのランキング選定委員 X : @abeG718）

◆ディラン・ヘルナンデス（ロサンゼルス在住。『カリフォルニア・ポスト』紙のレポーター/コラムニスト X : @dylanohernandez）

◆ジョー・キンバオ（ニューヨーク在住。元２階級制覇王者テオフィモ・ロペスなど多くの著名ボクサーのカットマンを務める X: @IamJoeQuiambao）

１．井上対中谷戦の勝敗を分ける要素は？

キム : 井上にとっては、自分がよりスピードとクイックネスで上回っていると理解することが重要だ。ダブルジャブと右ストレートを使いながら、出入りの動きで間合いをコントロールしていく展開が考えられる。この試合における最大のアドバンテージはスピードだ。

一方の中谷は身長とリーチで上回っているため、距離を支配することがカギになる。ただ同時に、前に出てくる井上にタイミングを合わせることも必要になる。個人的には、ジャブを挟まずに打つストレートの左が非常に重要になると思う。井上は距離を一気に詰めるフットワークを持っているため、それに対して素早く反応して打てるかがポイントだ。

ゴンサレス : 重要な要素はいくつか挙げられるが、それを実際にリング上で遂行することは、王者であれ挑戦者であれ、まったく別次元の難しさがある。

33歳の井上にとって、この試合が日本史上でも屈指のビッグイベントであることを、序盤から自分のアドバンテージとして使う必要がある。中谷は、このような大舞台でのプレッシャーに対応できない可能性がある。偉大なフロイド・メイウェザーが常々語ってきたように、「最もスポットライトが当たる場で力を発揮できる選手ばかりではない」からだ。

井上はそれを証明してきたが、中谷はまだ証明していない。だからこそ井上は序盤から仕掛け、中谷がまだ集中しきれていないタイミングを突くことができる。コンビネーションを積極的に出し、強烈な右ボディフックを打ち込むことで中谷を消耗させ、終盤には足を止めさせる展開に持ち込むべきだ。

一方で、中谷は井上より５歳若いという点が、この試合のカギになる可能性がある。試合序盤から流れに乗り、大舞台の雰囲気に飲まれなければ、その後の展開を大きく左右できる。若い脚力を生かして動き回り、距離と角度を作りながらミドルレンジの外でコンビネーションを当てていくことが重要。また、パンチの打ち分けで上下の打点を変えられる点も、この試合では大きなポイントになる。

ヘルナンデス : ポイントはスピードだと思う。中谷は井上が中に入る前に左パンチを当てないといけないが、それは容易ではないだろう。中谷のジャブはレンジを測るタイプで、強く打ち抜く"ピストン型"じゃない。また、スタンスが広く、身体も横向きの構えであるがゆえに、左パンチが相手に届くまでに時間がかかってしまう。

一方で井上はフットワークが軽いから、打たれる前に距離を詰めて中に入れると思う。中に入ったら、井上はコンビネーションがあるから非常に厄介になる。しかも中谷はスタンスが広い分、下がりづらく、バランスを崩される場面も出てくるはずだ。

もちろん中谷にも勝機はある。アミール・カーン（イギリス）のようにキャリア終盤になってアメリカに来るのではなく、早い時期から海外トレーニングしている点は評価できる。井上が経験していないタイプのスパーリングを積んでいる可能性もある。パンチ力があるから、入ってくるところに一発合わせればKOも理論上はあり得る。実際、過去にも一発で流れを変えた試合（アントニオ・ターバー対ロイ・ジョーンズ第２戦、ハシーム・ラフマン対レノックス・ルイス、ジョージ・フォアマン対マイケル・モーラーなど）はある。ただ全体としては、スピード差が大きく、戦術的には井上が有利だと思う。

キンバオ : 井上が中谷に対し、フィジカルの強さと経験を押しつけることができるかどうかが今戦のカギだと思う。中谷は非常に優れた選手だけど、このレベルの試合経験はまだない。あれだけのスポットライトを浴びた経験がどう影響するかはわからないし、今回はこれまでとはまったく違う"光"のなかでの戦いになる。だから経験という点では、井上が明確に優位だと思う。

後編につづく：「２.試合の展開と結果予想は？」「３.試合後の展望」