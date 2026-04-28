　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11194(　 10316)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19366(　 18554)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6332(　　6332)
　　　　　 　 　 6月限　　　174107(　174105)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1563(　　　63)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7992(　　6455)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　59(　　　59)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 23861(　 21059)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5609(　　5109)
　　　　　 　 　 6月限　　　 97806(　 97804)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　57(　　　57)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1231(　　 540)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10680(　　1548)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　61(　　　61)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5242(　　5242)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4500(　　　 0)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1546(　　1109)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9405(　　4199)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3942(　　3882)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2453(　　 714)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11071(　　7560)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4149(　　 149)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4990(　　4990)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2951(　　2084)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5702(　　5702)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7992(　　7992)
　　　　　 　 　 7月限　　　　6000(　　　 0)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4942(　　4780)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12966(　 12900)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3859(　　3859)
　　　　　 　 　 6月限　　　 58106(　 58106)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 830(　　 405)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 887(　　 783)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1000(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1856(　　 388)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3056(　　2182)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2500(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1538(　　1538)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 129(　　 129)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 382(　　 382)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1787(　　1787)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース