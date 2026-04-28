外国証券 先物取引高情報まとめ（4月28日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11194( 10316)
9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 19366( 18554)
日経225ミニ 5月限 6332( 6332)
6月限 174107( 174105)
7月限 1563( 63)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7992( 6455)
9月限 59( 59)
TOPIX先物 6月限 23861( 21059)
日経225ミニ 5月限 5609( 5109)
6月限 97806( 97804)
7月限 57( 57)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1231( 540)
TOPIX先物 6月限 10680( 1548)
日経225ミニ 5月限 61( 61)
6月限 5242( 5242)
7月限 4500( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1546( 1109)
TOPIX先物 6月限 9405( 4199)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 3942( 3882)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2453( 714)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 11071( 7560)
日経225ミニ 5月限 4149( 149)
6月限 4990( 4990)
7月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2951( 2084)
TOPIX先物 6月限 5702( 5702)
日経225ミニ 5月限 10( 10)
6月限 7992( 7992)
7月限 6000( 0)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4942( 4780)
TOPIX先物 6月限 12966( 12900)
日経225ミニ 5月限 3859( 3859)
6月限 58106( 58106)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 830( 405)
TOPIX先物 6月限 887( 783)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1856( 388)
TOPIX先物 6月限 3056( 2182)
日経225ミニ 5月限 2500( 0)
6月限 1538( 1538)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 129( 129)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 382( 382)
TOPIX先物 6月限 1787( 1787)
日経225ミニ 5月限 11( 11)
7月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11194( 10316)
9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 19366( 18554)
日経225ミニ 5月限 6332( 6332)
6月限 174107( 174105)
7月限 1563( 63)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7992( 6455)
9月限 59( 59)
TOPIX先物 6月限 23861( 21059)
日経225ミニ 5月限 5609( 5109)
6月限 97806( 97804)
7月限 57( 57)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1231( 540)
TOPIX先物 6月限 10680( 1548)
日経225ミニ 5月限 61( 61)
6月限 5242( 5242)
7月限 4500( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1546( 1109)
TOPIX先物 6月限 9405( 4199)
日経225ミニ 5月限 2( 2)
6月限 3942( 3882)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2453( 714)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 11071( 7560)
日経225ミニ 5月限 4149( 149)
6月限 4990( 4990)
7月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2951( 2084)
TOPIX先物 6月限 5702( 5702)
日経225ミニ 5月限 10( 10)
6月限 7992( 7992)
7月限 6000( 0)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4942( 4780)
TOPIX先物 6月限 12966( 12900)
日経225ミニ 5月限 3859( 3859)
6月限 58106( 58106)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 830( 405)
TOPIX先物 6月限 887( 783)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1856( 388)
TOPIX先物 6月限 3056( 2182)
日経225ミニ 5月限 2500( 0)
6月限 1538( 1538)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 129( 129)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 382( 382)
TOPIX先物 6月限 1787( 1787)
日経225ミニ 5月限 11( 11)
7月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース