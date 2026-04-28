room6および密輸水産は、オムニバス・アドベンチャー『ショートショートフィクションズ』の体験版を、Steamにて4月27日より配信開始した。

【画像あり】3つの短編ゲームを1つの物語でつなげる

本作は、3つの短編ゲームを1つの物語でつなぐオムニバス・アドベンチャーだ。

SNSで話題となった『DON'T SAY YES』『TO:NORTH』の完全移植版に加え、書き下ろしの新作ショートゲーム『IMMEMORIAL』を収録する。さらに、ゲーム同士をつなぐパートもポイント・アンド・クリック形式の新作アドベンチャーゲーム『LOST AND FOUND』として遊ぶことができる。

収録タイトルはいずれも1プレイ30分程度でクリアできる短編で、「～できない」をテーマにレトロな雰囲気の物語が展開される。

『DON'T SAY YES』は、YESと言ってはいけない5分で終わるテキストアドベンチャー。シンプルなルールと濃厚な体験で、itch.ioユーザーから高い評価を得た作品だ。ルナ歴22XX年、月へ墜落した宇宙船のパイロットに、何者かが取引を持ち掛けてくるという物語が描かれる。

『TO:NORTH』は、どうしても南に行けない見下ろし視点のアドベンチャー。プレイヤーはAIとして主人公を操作し、目的地へ連れていく。本作で日本語以外の言語へ初めてローカライズされる。

書き下ろしの『IMMEMORIAL』は、本作のために制作された新作短編。「わたしは気づいてしまった。だから、わたしがやらなければならない」という導入から物語が始まる。

同じく書き下ろしの『LOST AND FOUND』は、ポイント・アンド・クリック形式のアドベンチャーとして楽しめる橋渡しパート。自称・魔法のゲーム機「ニューウィー」の力で1日だけの有給休暇を得た主人公「佐々木」が、不思議な浜辺に閉じ込められてしまうところから物語が動き出す。

体験版では、ゲーム冒頭から最初の収録作『DON'T SAY YES』までをプレイ可能。リアルに再現されたレトロゲーム機が登場し、手のひらで遊んでいるかのような臨場感で没入できる。itch.ioで配信されていた無料版からBGMがアレンジされ、チャプターセレクトやバックログも実装された。

『ショートショートフィクションズ』は、Steamで開催されるイベント「InterfaceX26」に参加。同イベントは、ゲーム内で架空のゲーム機やコンピューターなどを扱う作品をフィーチャーした企画で、「FakeOS」というハッシュタグを通じてジャンルの盛り上げを目指している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）