Uber Japan、国内主要6空港でフライト連動型の予約配車機能を開始
Uber Japanは4月27日、羽田や伊丹など国内主要6空港にて、フライト情報と連動した予約配車機能の提供を開始した。
同機能は、予約時に便名を入力することでアプリが実際の発着時刻を自動取得し、遅延や早着に合わせて配車時間を最適化するもの。インバウンド回復に伴う空港利用者の増加や、荷物を伴う移動の不安を解消する狙いがある。
フライト情報と連動した空港発着の予約配車機能の提供を開始(イメージ)
空港着の予約配車(イメージ)
空港発予約配車(イメージ)
4月上旬に導入した新千歳空港に続き、羽田、伊丹、中部国際、那覇、神戸の各空港で展開する。これにより、利用者はフライトの変動に左右されず、到着後スムーズに乗車が可能となる。対象サービスは、Uber Taxi、Uber プレミアム(羽田空港のみ)。
サービス提供開始に合わせ、7月31日まで該当空港発着で利用できるプロモーションも用意した。プロモーションコード【JPRAPURADO26】を入力すると、700円オフでUber Taxiに乗車できる。
同機能は、予約時に便名を入力することでアプリが実際の発着時刻を自動取得し、遅延や早着に合わせて配車時間を最適化するもの。インバウンド回復に伴う空港利用者の増加や、荷物を伴う移動の不安を解消する狙いがある。
フライト情報と連動した空港発着の予約配車機能の提供を開始(イメージ)
空港発予約配車(イメージ)
4月上旬に導入した新千歳空港に続き、羽田、伊丹、中部国際、那覇、神戸の各空港で展開する。これにより、利用者はフライトの変動に左右されず、到着後スムーズに乗車が可能となる。対象サービスは、Uber Taxi、Uber プレミアム(羽田空港のみ)。
サービス提供開始に合わせ、7月31日まで該当空港発着で利用できるプロモーションも用意した。プロモーションコード【JPRAPURADO26】を入力すると、700円オフでUber Taxiに乗車できる。