【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（4月28日〜5月11日）

4月22日抽せんのボックス当せん金は7800円で、ナンバーズ4史上最低額。ストレートも464口の大量当せんで、18万7200円と、ナンバーズ史上8番めの低額でした。当せん数字は「3570」。語呂合わせや日付ではありません。4つの数字を足した「15」が、風水では開運の数字とされるため、多くの人が選んだという一説もありますが、本当のところはよくわかりません。奥が深いですね、数字選択式宝くじは。

では、出萌名人の予想から。

「ラッキーナンバー『4』とダークホース『5』を千の位に。今回はゾロ目を多く組み入れています」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「数字の流れを読んで、すべてバラナンバーで勝負です。『0』『2』『5』『7』『9』と、『1』『3』『4』『6』『8』の2通りの組み合わせです」

【4月28日〜5月11日】

出萌クンの萌え予想

4385 5846

4356 5638

4566 5884

4383 5668

4688 5383

遠藤さんの達人予想

9752 8643

9750 8641

9720 8631

9520 8431

7520 6431

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

4月16日 第6963回 1742

4月17日 第6964回 4486※

4月20日 第6965回 9227※

4月21日 第6966回 0168

4月22日 第6967回 3570

4月23日 第6968回 0769

4月24日 第6969回 8411※