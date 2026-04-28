三上悠亜、イメチェン新ヘア披露「雰囲気変わる」「美人が引き立つ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの三上悠亜が4月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優、レイヤーカットの新ヘア披露
三上は「台湾から帰ってきてやっと髪染めれたーー！！」とつづり、屋内での写真を複数枚投稿。腰の長さまであった髪から雰囲気を変え、レイヤーを入れた新ヘアスタイルを公開した。三上は「ちょっと暗めにしてエクステも全部取ったレイヤーも少し入れてもらったよ」とコメントしている。
この投稿に「雰囲気変わる」「美人が引き立つ」「ボブヘア似合う」「可愛すぎる」「素敵ですね」「このヘアスタイル真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優、レイヤーカットの新ヘア披露
◆三上悠亜、イメチェン姿披露
三上は「台湾から帰ってきてやっと髪染めれたーー！！」とつづり、屋内での写真を複数枚投稿。腰の長さまであった髪から雰囲気を変え、レイヤーを入れた新ヘアスタイルを公開した。三上は「ちょっと暗めにしてエクステも全部取ったレイヤーも少し入れてもらったよ」とコメントしている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に「雰囲気変わる」「美人が引き立つ」「ボブヘア似合う」「可愛すぎる」「素敵ですね」「このヘアスタイル真似したい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】