元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏（45）が27日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。元サッカー日本代表のピッチ上での様子を振り返った。

この日は元サッカー日本代表の小野伸二氏、Jリーグの野々村芳和チェアマンらとそろって登場。試合中、熱くなったときは何と言っているかと質問されると、「伸二さんがタックルとかやられて、僕みたいなタイプがケンカしにいくみたいな」と状況を説明した。

何と言うかとあらためて問われ、詳しくは語らなかったが「“バカタレ！”ぐらいは当たり前」と平然と話した。野々村チェアマンが「でもパフォーマンスの時もあるでしょ」とフォローすると「そうです」とも話した。

「やっぱ後ろの人ってガタイいいとね、強いイメージがあるから、うちのゲーム作ってくれる人だから、ここにガチン、ガチン来たらイライラするわけよ。後ろから見ていて」と振り返った。

小野氏については「伸二さんはそこまでいかないですよね」と証言。アテネ五輪や浦和で共に戦った仲間だが「伸二さんは紳士。全然こういうことはない。見たことない。全然違います」と断言した。