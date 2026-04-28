グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣にて販売されている『PEANUTS』とコラボレーションしたスイーツ。

「スヌーピー」デザインの焼き菓子やグッズが購入できるポップアップストアが「JR東日本東京駅 B1 「グランスタ東京」スクエア ゼロ(改札内)」にオープンします☆

JR東京駅「スヌーピー シュガーバターの木」ポップアップストア

開催期間：2026年5月7日(木)〜5月22日(金)

営業時間：月〜土 8:00〜22:00／日・祝 8:00〜21:00 ※最終日のみ20:00閉場

開催場所：JR東日本東京駅 B1 「グランスタ東京」スクエア ゼロ(改札内)

購入制限：ひとり5点まで

※整理券や入場制限等を実施する場合があります

※人気商品のため早期完売の可能性があります

※販売方法は変更になる場合があります

ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」と、2025年にコミック誕生75周年を迎えた『PEANUTS』がコラボレーション。

2026年4月1日(水)から、待ちに待った第3弾ラインナップが発売中されています。

そんな話題のコラボスイーツが、JR東京駅エキナカにポップアップストアをオープン！

スペシャルアートで作り上げたポップアップ付きボックスや16個入缶、オリジナルグッズの数々が楽しめます。

コラボレーションテーマは、“Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)”。

個性豊かな『PEANUTS』の仲間たちがいつも一緒にいるように、シュガーバターの木もいつもあなたに寄り添って、ホッとやすらぐ美味しいひとときが提供されます。

新作「ストロベリーシェイク風」をアソートした「スペシャルボックス」

春夏新作フレーバーとして誕生した「ストロベリーシェイク風」

あまずっぱいストロベリーショコラが、国産生乳の練乳パウダーを合わせたシリアル生地でサンドしてあります。

ひとくちで、爽やかな味わいがお口いっぱいに広がるデザートサンドです。

もちろん、お菓子や個包装にも「スヌーピー」と仲間たちをデザイン！

お菓子の絵柄5種類、個包装の絵柄4種類からそれぞれランダムに入っているため、何が出るかも楽しみながら味わうことができます。

※「スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風」の単品販売は実施されません

※お菓子・個包装の絵柄はランダムです。1箱にすべて揃わない場合があります

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入

価格：1,857円(税込)

内容：スヌーピー シュガーバターサンドの木×6個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×6個

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「サリー」「ライナス」が飛び出すポップアップ付きボックス。

シュガーバターの木を囲んでみんなでパーティーをしているハッピーな雰囲気がかわいいスペシャルボックスです。

定番「スヌーピー シュガーバターサンドの木」と春夏限定「ストロベリーシェイク風」の2味が詰め合わせてあるため、食べ比べもできます。

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入

価格：2,775円(税込)

内容：スヌーピー シュガーバターサンドの木×8個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×8個

シュガーバターの木を運ぶ「スヌーピー」と、その上で寝ている「ウッドストック」のスペシャルアートがかわいい16個入缶。

みんなでパーティーをするため、シュガーバターの木も山盛りです。

側面までスヌーピーと仲間たちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザインに仕上げられています。

お菓子を食べ終わった後も飾ったり、小物入れにして楽しめるのも特徴です。

スヌーピー シュガーバターサンドの木

価格：7個入 842円(税込)

コミック『ピーナッツ』でキャラクターたちの好物としてたびたび登場するマシュマロをイメージした、定番フレーバー「スヌーピー シュガーバターサンドの木」

マシュマロのように“ふわもこ”なホワイトショコラが、ほんのりバニラ香るシリアル生地で挟んであります。

スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット

価格：2,860円(税込)

内容：スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入・スヌーピー シュガーバターの木 ポーチ 各1点

※ポーチの単品販売はありません

帆布素材で丈夫な、毎回大好評のポーチセット。

ポップアップ付きボックスとお揃いのデザインがかわいいポーチは、内ポケットやマチが付いて使い勝手抜群です。

『PEANUTS』と「シュガーバターの木」のコラボロゴチャームがついているので、プレゼントにしても喜ばれます。

スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー

価格：1,980円(税込)

冷たい飲み物が必須になる、これからの季節にぴったりなステンレスタンブラー。

ブルーのカラーリングが、おうちやオフィスを明るくしてくれます。

スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ

価格：999円(税込)

荷物もたっぷり入るオリジナルエコバッグは、肩掛けもできる優れもの。

小さく折りたたんで、いつでも持ち歩ける相棒になってくれます。

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック

価格：4,200円(税込)

トートバッグにもリュックにもなる「2WAYトートリュック」は、通勤に便利なA4サイズが収納可能。

サイドポケットやファスナーポケットがついて荷物もたっぷり入ります。

また、リュック背面側ファスナーを開けることでスーツケースのハンドルにセットできるキャリーオン機能付き。

旅行や出張を快適にする必須アイテムになりそう☆

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ

価格：1枚 2,255円(税込)

サイズ：メンズ・レディース それぞれ S、M、L、XL展開

何枚あっても嬉しいTシャツは、山盛りの“シュガーバターサンドの木”を運ぶ「スヌーピー」と、疲れて寝てしまった「ウッドストック」がかわいいコラボだけのオリジナルデザイン。

メンズ・レディース各4サイズと豊富なサイズ展開なので、家族やお友だち・カップル同士でおそろいにすることもできます。

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ

価格：1,380円(税込)

程よい透け感がかわいいメッシュ素材のポーチは今回が初登場！

レジャーや温泉・サウナなどで、小物を持ち歩くのに便利です。

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 巾着

価格：880円(税込)

ふわもこサガラ刺しゅうがかわいいオリジナル巾着。

帆布素材のオリジナルポーチ・メッシュポーチ・巾着をシーンによって使い分けるのがおすすめです。

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー

価格：720円(税込)

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「ウッドストック」の3種がセットになったアクリルキーホルダー。

「2WAYトートリュック」につけたり、それぞれ取り外して使えるので仲良しのお友だちとシェアしても楽しいグッズです。

購入特典「オリジナルステッカー」

店舗にて「PEANUTS×シュガーバターの木」スイーツやグッズを購入された方限定の特典として「オリジナルステッカー」をプレゼント。

税込み3,000円以上購入された方に先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーがプレゼントされます。

※予定数がなくなり次第終了です

※1会計につき1点のお渡しです

新作“ストロベリーシェイク風”スイーツのほか、オリジナルグッズが続々登場するポップアップストア。

開催場所：JR東日本東京駅 B1 「グランスタ東京」スクエア ゼロ(改札内)に2026年5月7日より期間限定でオープンする「スヌーピー シュガーバターの木」ポップアップストアの紹介でした☆

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