花王のベースメイクブランドである『Primavista』から、ポケットモンスタースペシャルパッケージが数量限定で登場！

第1弾の化粧下地「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」のポケモンスペシャルパッケージ全4色と、第2弾洗顔料「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」のポケモンスペシャルパッケージが販売されます☆

プリマヴィスタ「ポケットモンスタース」ペシャルパッケージ

発売日：

・スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX全4種 2026年5月9日（土）

・プレメイクアップ ジェルウォッシュ 2026年7月11日（土）

取扱店舗：全国のドラッグストア・大型スーパーなど

※取り扱い店舗には限りがあります

2026年夏、プリマヴィスタから「好きな肌と、ずっと」をテーマに、前向きな毎日を応援するポケモンスペシャルパッケージが数量限定で登場！

第1弾として化粧下地「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」は、皮脂テカリからも乾燥感からも守りぬく、SPF50のUV下地が発売されます。

第2弾の洗顔料「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」は、肌をつるんと洗い上げベースメイクのノリ・モチを高める洗顔料です。

かわいいポケモンスペシャルパッケージで、毎日がワクワクで満たされます☆

第1弾 化粧下地「プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」全4種

価格：3,080円（税込）

発売日：2026年5月9日（土）

容量：25ml

カテゴリー：化粧下地

種類：全4種

・プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 ＵＶ５０ ＥＸ ベージュ（ミュウ）

・プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 ＵＶ５０ ＥＸ ラベンダー（プリン）

・プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 ＵＶ５０ ＥＸ フレッシュグリーン（ピッピ）

・プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 ＵＶ５０ ＥＸ クリアブルー（ヤドン）

特長：

・SPF50・PA+++ UV耐水性★

・10時間化粧もちデータ取得済み （当社調べ。効果には個人差があります。）

・保湿成分配合（アスナロ枝エキス）

・ウォータープルーフ

・ 香料は配合されていません

・ アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません）

プリマヴィスタ独自開発 “オールデイプロテクト処方”採用で、日中のどんな場面でも、1日中プロテクト。

毛穴を感じない、素肌質感美が “心地よく” つづきます。

お出かけが多くなるこれからの季節におすすめです。

第2弾 洗顔料「プリマヴィスタ プレメイクアップ ジェルウォッシュ（ニンフィア）」

価格：2,420円（税込）

発売日：2026年7月11日（土）

カテゴリー：洗顔料

容量：110g

特長：

・ 泡立て不要なジェルタイプ

・爽やかなグリーンフローラルの香り

・アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません）

洗うだけで、つるんともっちりしたなめらかな肌に整え、ベースメイクのノリ・モチがアップする、プレメイクアップ洗顔。

「除去して、補う。」花王独自の2つの技術を搭載しています。

一つ目は「”除去“ 皮脂・角栓除去技術」

ジェルをやさしくなじませるだけで、化粧ノリ・モチを悪化させる原因である角栓・皮脂を除去します。

2つ目は、「 “補う” 保水ヴェール形成技術」

すすぎ時に保水カプセルがとろけ、すすいだ後、保水ヴェールとなって肌に密着。

スキンケアのなじみ・化粧ノリのよいなめらかな肌に整えます。

ピンク色のポケモンたちがキュートな、スキンケアグッズ。

花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」のポケモンスペシャルパッケージは、第1弾が2026年5月9日（土）より、第2弾が2026年7月11日（土）よりそれぞれ販売開始です。

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