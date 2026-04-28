兵庫発の日本酒ブランドが、ユニークな形で若い世代にアプローチする。



古酒ブランド「古昔の美酒（いにしえのびしゅ）」を運営する匠創生（兵庫県淡路市）は、日本酒アイスクリーム専門店「SAKEICE」と連携し、ゴールデンウイーク限定イベント『平成生まれのお酒が、アイスになった』を、5月1日から3日まで、東京駅八重洲口直結の複合施設・ヤンマー東京（東京都中央区）内の店舗で開催する。

オリジナル古酒アイス「古昔の美酒 1990」※画像提供・匠創生

イベントでは、1990年や1999年、2000年に製造された長期熟成の日本酒、「古酒」を使ったオリジナルアイスを販売。熟成による香りやコクを、ミルクと合わせてスイーツとして楽しめる。



平成時代に造られた「古昔の美酒 1990」

会場は、1990年代から2000年代の流行を再現した「平成レトロ」をテーマに演出。

同じ年代に生まれた来場者には、アイスに使用した古酒を1杯提供する特典もある。

オリジナル古酒アイス「古昔の美酒 GOLD 1999・2000」※画像提供・匠創生

日本酒市場は縮小傾向が続き、特に若年層では飲酒機会の減少が指摘されている。同社は「アイスという身近なスイーツをきっかけに、古酒の味わいや香りを気軽に体験してほしい」としている。



価格はシングル1200円、ダブル1700円（いずれも税込）。SNSのフォローなどで割引もある。アルコールを含むため、20歳未満は購入できない。



会場はヤンマー東京1階の「SAKEICE Tokyo Shop」「SAKEICE BAR！」。