リンクス梅田に大阪・関西万博のカフェ ミャクミャクをイメージしたメニュー提供
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リンクス梅田（大阪市北区）1階に4月27日、大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクをイメージしたメニューを提供する「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」が期間限定でオープンした。
「EXPO2025 オフィシャルカフェ」は、KITTE大阪で今年2月、4日間限定で初オープンし、連日多くの人が来店した。今回のらぽっぽリンクス梅田店は、半年間の営業を予定する。店舗面積は108.87平方メートル。
イートインでは、「ミャクミャク おいもバーガープレート」（4,950円）と「ミャクミャク おいもスイーツプレート」（4,950円）を提供する。
テイクアウトでは、「ミャクミャク焼き」（8個入り、1,383円）、「ミャクミャクそふと（いちご・ソーダ）」（1,188円）、「EXPO2025まん（いちごチョコ・抹茶カスタード）」（843円）などを販売する。
営業時間は10時～21時。イートインは事前予約制。営業は10月31日まで。
「EXPO2025 オフィシャルカフェ」は、KITTE大阪で今年2月、4日間限定で初オープンし、連日多くの人が来店した。今回のらぽっぽリンクス梅田店は、半年間の営業を予定する。店舗面積は108.87平方メートル。
イートインでは、「ミャクミャク おいもバーガープレート」（4,950円）と「ミャクミャク おいもスイーツプレート」（4,950円）を提供する。
テイクアウトでは、「ミャクミャク焼き」（8個入り、1,383円）、「ミャクミャクそふと（いちご・ソーダ）」（1,188円）、「EXPO2025まん（いちごチョコ・抹茶カスタード）」（843円）などを販売する。
営業時間は10時～21時。イートインは事前予約制。営業は10月31日まで。
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