【各社コメントあり】日陰で涼しく飲食できる！ジャングリア沖縄、大型休憩スペースを新設
「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営している株式会社ジャパンエンターテイメントは、ゲストに夏こそ快適にパークをお楽しみいただくことを目指して、数億円の投資を含む暑さ対策を続々と導入していく。
■ゲストが沖縄の夏を存分に楽しめるパーク環境づくりに取り組む
ジャングリア沖縄では、大自然を満喫してもらうために屋外スペースが多い設計となっており、ゲストから日陰や休憩スペースの充実を求める声があった。ゲストの快適なパーク体験の向上と、加えてナビゲーター（従業員）の労働環境づくりのため、今夏に向けた暑さ対策を拡充している。第一弾として花王「ビオレ」との協業による快適な体験づくりの取り組みを皮切りに、第二弾として、大型の屋根付き休憩スペースの新設や、広範囲に冷気を送る大型ミストファン（送冷風機）の大幅増設などの投資を積極的に行う。
また、今回、新たな協業プログラムとして、「JUNGLIAクーリングパートナー2026」を開始しました。「沖縄だからこそ味わえる夏を、最高の体験にしたい」──この思いに賛同した企業14社と共に、ゲストが沖縄の夏を存分に楽しめるパーク環境づくりに取り組んでいく。
また、テーマパークならではの夏の楽しみ方として、夏にぴったりの大量の水を使ったショー「ジャングリア スプラッシュ フェス」や「クールダウン ウォーター パーティー」など、びしょ濡れになりながら全身で楽しむショーがパワーアップしてお出迎えする。沖縄県産食材を活かしたコールドドリンクや暑さ対策グッズなどもご用意し、夏ならではのジャングリア沖縄の楽しみ方をゲストに提案していく。
■第二弾 「ジャングリア沖縄の暑さ対策 2026」の主な実施内容
沖縄県は、一般的には暑いイメージを持たれがちだが、気温については夏場（6〜8月）でも、酷暑日はおろか35℃を超える猛暑日もほとんどない。一方、強い日差しと高い湿度がある南国ならではの夏の気候特性がある。ジャングリア沖縄では、ゲストの快適なパーク体験を作るため、このような沖縄の特性を踏まえた次の暑さ対策に取り組む。
〇約260人が同時にランチが可能な新設休憩スペースが「ブリーズ アリーナ」に登場
この度、大型ショーの会場である「ブリーズ アリーナ」後方に、日除けのある大型休憩スペースを264席新設する。このスペースには大型ミストファンを設置し、涼める空間に。ゲストは自由に立ち寄って利用できるほか、団体ゲストが一同に会して休憩場所や食事処として使うことができる。
ジャングリア沖縄には、以前から修学旅行や慰安旅行など、数多くの団体ゲストが来園している。団体旅行のお問い合わせをいただく中で、「集団で利用できる食事スペースがあれば、ジャングリアを旅行先として選択しやすい」というような声が多くあった。今回その声にお応えするスペースとして新設し、多くの団体ゲストを迎える体制が整う。また、団体でのご利用時には、特別なランチボックスをご提供予定。
・利用開始日：2026年6月19日（金）から
〇屋外レストラン「ワイルド バンケット」では日陰で涼しい風を浴びながら食事が楽しめるシェード付き座席を約140席ご用意
「ワイルド バンケット」中央部に、シェード（日除け）つきのダイニングスペース144席を新設する。座席の上部にシェードが設置されており、日除けになることはもちろん、周囲には大型ミストファン（強冷送風機）を配備し、涼みながら沖縄の素材を活かしたフードメニューやドリンクなどを味わえる。また「ワイルド バンケット」では、軽快な生演奏が魅力的な「ワイルド ビート」ショーを毎日開催。ジャングリアならではのパワフルなショーを、お食事の合間に参加しながら、またお食事しながらでも楽しめる。
・利用開始：2026年7月初旬（予定）
〇待ち時間をもっと快適に。新たに強力冷気送風機「大型ミストファン」を主要エリアに10台配備
アトラクションの待ち列や大規模休憩スペースなどへ、大型ミストファンを新設する。強力ファンと微細ミストの気化熱により、約30m先まで広範囲に涼しい風を届ける。4月29日（木・祝）から開業する新大型ライドアトラクション「やんばるトルネード」の待機スペースにも、タープ（日除け）を設置している。ゲストの待ち時間や滞在空間の快適性を向上、強化する。
・設置エリア：ダイナソー サファリ、バギー ボルテージ、ファインディング ダイナソーズ、やんばるトルネード
・利用開始：2026年4月28日（火）から順次導入
〇自分のタイミングで休憩ができる「ベンチ＆パラソル」を昨年比 約40％増設し、日陰スペースを確保
ゲストにパーク内の各所でゆったりお過ごしいただけるよう、2026年もベンチとパラソルを追加で、昨年比約40％のスペースを増やす。ゲストによりお好きなタイミングで、ほっと一息つける空間づくりを目指す。
・利用開始：2026年4月21日(火)から順次設置
〇夏こそ楽しめる「ジャングリア沖縄」さらにパワーアップしたびしょ濡れ２大ショーを連日開催
テーマパークならではの楽しみとして、大量の水を使った多彩なショーを用意している。今年4月から開始した「クールダウン ウォーター パーティー」では、軽快な音楽に合わせて放水銃やウォーターキャノン、果てはバケツでダンスに合わせて華麗に舞う水を浴びて全身びしょ濡れに。
最後はステージに上がってエンターテイナーと大騒ぎ。ブリーズ アリーナで実施するパーク最大のショー「JUNGLIA スプラッシュ フェス」は、沖縄のビートから始まる大熱狂フェス。青空に飛び交う大量の水を浴びる演出はそのままに、音楽やダンスで沖縄ならではの文化を楽しめるように更にバージョンアップしている。エンターテイナーとゲストが一緒になって盛り上がる、ジャングリア沖縄ならではのショーを楽しめる。
〇こだわりの冷たいドリンクやフード、暑さ対策パークグッズでさらに夏を満喫
新作の沖縄県産食材を使ったフローズンなど、夏にぴったりの食体験をご用意。昨年から好評のフルーツたっぷりのかき氷「トロピカル スノー アイス」もおすすめだ。水で冷たくなるタオルやポータブルファンなどの暑さ対策グッズも継続販売していく。
フローズン（各種）@トロピカル オアシス
氷を使わず、素材自体を凍らせて作る飲みごたえ抜群の贅沢なフローズン。フルーツ風味や県産食材を使った沖縄ならではのメニューも用意。
スパ利用の後の湯上りに楽しめるほか、テイクアウトでのご提供も可能だ。
・マンゴー ココナッツ パイン スムージー
・多良間島産黒糖とバナナのスムージー
・今帰仁産スイカと宮古島産ハイビスカスのスムージー
・お風呂あがりのコーヒー牛乳フローズン
トロピカル スノー アイス ＠ワイルド カート
パッションフルーツの軽い花雪氷にフルーツをたっぷりトッピングした、沖縄ならではのかき氷
■暑い季節を快適に楽しむパークグッズ
水で濡らすと冷たくなるタオル、ひんやり（冷感）Tシャツ、UVカットパーカー、サングラスや、ポータブルファンなどの暑さ対策グッズから、ウォータシューター、子ども向けのミストファンなど、パークをさらに満喫できるグッズも多数用意する。
ゲストのパーク体験を支えるナビゲーターの笑顔を守る
今回、クーリングパートナーの協力で、ナビゲーターの暑さ対策の取り組みとして、屋外勤務の一部勤務者に先行して装着していた、コスチュームの送風機能を追加配備する。引き続きゲストを笑顔で迎えるナビゲーターの労働環境向上に努めていく。
沖縄の夏を、最高の体験に。志を共にする14社と共創 「JUNGLIAクーリングパートナー 2026」始動
同社がパートナー各社と共有する一つの思いは、「沖縄だからこそ味わえる夏を、最高の体験にしたい」ということ。この考えのもと、各社の協力を得て、パーク全体の暑さ対策強化を進めていく。年々夏の暑さが厳しくなる中で、ゲストの安全を守り、沖縄の夏を快適に楽しんでいただく環境を整えることは、最優先事項だと認識し、その実現に向け、努力を惜しまない。
本プログラムは、この思いに共感する業種の異なる14社との連携枠組み。大型ミストファンによる待機列や休憩スペースの冷却、暑さ対策に資する商品のゲストへの提供、ナビゲーター（従業員）の労働環境向上など、それぞれの領域で、ゲストの体験とパークで働く仲間たちを支える取り組みを進めていく。
【各社コメント】
株式会社アイ工務店
住まいづくりで培った「心地よさ」への想い。アイ工務店は、沖縄の猛暑を和らげるこの取り組みに共感し、ゲストが心ゆくまで冒険を楽しめる、涼やかで安心な環境づくりを応援します。
株式会社INFORICH
日頃より、パーク内でスマートフォンやポータブルファンの充電にCHARGESPOTをご利用いただいております。このたび本取り組みに共感し、暑い日でも快適な充電体験を提供できるよう支援してまいります。
オリオンビール株式会社
「沖縄から人を、場を、世界を、笑顔に。」をミッションとして掲げる当社として、笑顔あふれる場を支える暑さ対策の取り組みに共感し、来場される皆様が安心してジャングリア沖縄を楽しめる環境づくりを応援します。
株式会社オンザページ
暑さの不安なく心から楽しめる環境づくりに共感します。快適さにより思い出の質を高める取り組みとなることを期待します。
沖縄コカ・コーラボトリング株式会社
沖縄の地で長年人々の笑顔に寄り添ってきた企業として、来場者が暑さの不安なく心から楽しめる環境づくりに共感し、JUNGLIAを全力で応援します。
沖縄セルラー電話株式会社
私たちは、新ブランドステートメント「All for Family.」を掲げ、県民の暮らしの向上に取り組んでいます。au PAYによるキャッシュレス決済を通じ、ご来園の皆さまの涼しくスマートな夏のひとときを支えてまいります。
株式会社かんぽ生命保険
私たちは「お客さまから信頼され続ける」という想いを持っており、お客さまのことを考えた暑さ対策に共感しました。ご来場いただくお客さまに、快適な環境で、素敵な思い出を作っていただけたら、嬉しく思います。
佐川急便株式会社
暑さ対策を進めるジャングリア沖縄の取り組みに賛同し、佐川急便はパーク内で「SAGAWA手ぶらサービス」を展開。お客様一人ひとりに寄り添い、荷物の負担を軽減することで、身軽で快適な滞在体験を支えます。
株式会社JTB
交流を通じて持続可能な未来を共創することを目指す企業として、来場者が暑さの不安なく心から楽しめる環境づくりを応援します。
Bioré（ビオレ）
ゲストが沖縄の強い日差しのもと、楽しい時間を過ごせるよう、さまざまなおもてなし体験を提供します。
株式会社ファミリーマート / 株式会社沖縄ファミリーマート
ゲストの皆さまの笑顔を守るため、クーリングパートナーとして参画できることを光栄に思います。最先端の冷却設備を通じて、パークでの一分一秒がより快適で、忘れられない思い出になることを期待しています。
株式会社Maxfield
当社は、1人でも多くのゲストの方々に「より熱く、よりCOOLに」ジャングリア沖縄を楽しんでもらいたいと言う思いでクーリングパートナーに参画いたしました。
今夏はジャングリア沖縄が「BEST HOT&COOL SPOT」となりますように熱く応援して参ります。
三井住友海上火災保険株式会社
ジャングリア沖縄の本取組に深く共感し、この度クーリングパートナーに参画いたしました。暑さ対策による安心・安全で快適な 環境づくりを通じて、ゲストの皆様の最高の思い出づくりを後押しします。
株式会社琉球銀行
本取り組みを通じて、快適で安全な体験を支える環境づくりが進むことを期待しております。
■「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）
■「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」特設サイト - ITライフハック
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■ゲストが沖縄の夏を存分に楽しめるパーク環境づくりに取り組む
ジャングリア沖縄では、大自然を満喫してもらうために屋外スペースが多い設計となっており、ゲストから日陰や休憩スペースの充実を求める声があった。ゲストの快適なパーク体験の向上と、加えてナビゲーター（従業員）の労働環境づくりのため、今夏に向けた暑さ対策を拡充している。第一弾として花王「ビオレ」との協業による快適な体験づくりの取り組みを皮切りに、第二弾として、大型の屋根付き休憩スペースの新設や、広範囲に冷気を送る大型ミストファン（送冷風機）の大幅増設などの投資を積極的に行う。
また、テーマパークならではの夏の楽しみ方として、夏にぴったりの大量の水を使ったショー「ジャングリア スプラッシュ フェス」や「クールダウン ウォーター パーティー」など、びしょ濡れになりながら全身で楽しむショーがパワーアップしてお出迎えする。沖縄県産食材を活かしたコールドドリンクや暑さ対策グッズなどもご用意し、夏ならではのジャングリア沖縄の楽しみ方をゲストに提案していく。
■第二弾 「ジャングリア沖縄の暑さ対策 2026」の主な実施内容
沖縄県は、一般的には暑いイメージを持たれがちだが、気温については夏場（6〜8月）でも、酷暑日はおろか35℃を超える猛暑日もほとんどない。一方、強い日差しと高い湿度がある南国ならではの夏の気候特性がある。ジャングリア沖縄では、ゲストの快適なパーク体験を作るため、このような沖縄の特性を踏まえた次の暑さ対策に取り組む。
〇約260人が同時にランチが可能な新設休憩スペースが「ブリーズ アリーナ」に登場
この度、大型ショーの会場である「ブリーズ アリーナ」後方に、日除けのある大型休憩スペースを264席新設する。このスペースには大型ミストファンを設置し、涼める空間に。ゲストは自由に立ち寄って利用できるほか、団体ゲストが一同に会して休憩場所や食事処として使うことができる。
ジャングリア沖縄には、以前から修学旅行や慰安旅行など、数多くの団体ゲストが来園している。団体旅行のお問い合わせをいただく中で、「集団で利用できる食事スペースがあれば、ジャングリアを旅行先として選択しやすい」というような声が多くあった。今回その声にお応えするスペースとして新設し、多くの団体ゲストを迎える体制が整う。また、団体でのご利用時には、特別なランチボックスをご提供予定。
・利用開始日：2026年6月19日（金）から
〇屋外レストラン「ワイルド バンケット」では日陰で涼しい風を浴びながら食事が楽しめるシェード付き座席を約140席ご用意
「ワイルド バンケット」中央部に、シェード（日除け）つきのダイニングスペース144席を新設する。座席の上部にシェードが設置されており、日除けになることはもちろん、周囲には大型ミストファン（強冷送風機）を配備し、涼みながら沖縄の素材を活かしたフードメニューやドリンクなどを味わえる。また「ワイルド バンケット」では、軽快な生演奏が魅力的な「ワイルド ビート」ショーを毎日開催。ジャングリアならではのパワフルなショーを、お食事の合間に参加しながら、またお食事しながらでも楽しめる。
・利用開始：2026年7月初旬（予定）
〇待ち時間をもっと快適に。新たに強力冷気送風機「大型ミストファン」を主要エリアに10台配備
アトラクションの待ち列や大規模休憩スペースなどへ、大型ミストファンを新設する。強力ファンと微細ミストの気化熱により、約30m先まで広範囲に涼しい風を届ける。4月29日（木・祝）から開業する新大型ライドアトラクション「やんばるトルネード」の待機スペースにも、タープ（日除け）を設置している。ゲストの待ち時間や滞在空間の快適性を向上、強化する。
・設置エリア：ダイナソー サファリ、バギー ボルテージ、ファインディング ダイナソーズ、やんばるトルネード
・利用開始：2026年4月28日（火）から順次導入
〇自分のタイミングで休憩ができる「ベンチ＆パラソル」を昨年比 約40％増設し、日陰スペースを確保
ゲストにパーク内の各所でゆったりお過ごしいただけるよう、2026年もベンチとパラソルを追加で、昨年比約40％のスペースを増やす。ゲストによりお好きなタイミングで、ほっと一息つける空間づくりを目指す。
・利用開始：2026年4月21日(火)から順次設置
〇夏こそ楽しめる「ジャングリア沖縄」さらにパワーアップしたびしょ濡れ２大ショーを連日開催
テーマパークならではの楽しみとして、大量の水を使った多彩なショーを用意している。今年4月から開始した「クールダウン ウォーター パーティー」では、軽快な音楽に合わせて放水銃やウォーターキャノン、果てはバケツでダンスに合わせて華麗に舞う水を浴びて全身びしょ濡れに。
最後はステージに上がってエンターテイナーと大騒ぎ。ブリーズ アリーナで実施するパーク最大のショー「JUNGLIA スプラッシュ フェス」は、沖縄のビートから始まる大熱狂フェス。青空に飛び交う大量の水を浴びる演出はそのままに、音楽やダンスで沖縄ならではの文化を楽しめるように更にバージョンアップしている。エンターテイナーとゲストが一緒になって盛り上がる、ジャングリア沖縄ならではのショーを楽しめる。
〇こだわりの冷たいドリンクやフード、暑さ対策パークグッズでさらに夏を満喫
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フローズン（各種）@トロピカル オアシス
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スパ利用の後の湯上りに楽しめるほか、テイクアウトでのご提供も可能だ。
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・お風呂あがりのコーヒー牛乳フローズン
トロピカル スノー アイス ＠ワイルド カート
パッションフルーツの軽い花雪氷にフルーツをたっぷりトッピングした、沖縄ならではのかき氷
■暑い季節を快適に楽しむパークグッズ
水で濡らすと冷たくなるタオル、ひんやり（冷感）Tシャツ、UVカットパーカー、サングラスや、ポータブルファンなどの暑さ対策グッズから、ウォータシューター、子ども向けのミストファンなど、パークをさらに満喫できるグッズも多数用意する。
ゲストのパーク体験を支えるナビゲーターの笑顔を守る
今回、クーリングパートナーの協力で、ナビゲーターの暑さ対策の取り組みとして、屋外勤務の一部勤務者に先行して装着していた、コスチュームの送風機能を追加配備する。引き続きゲストを笑顔で迎えるナビゲーターの労働環境向上に努めていく。
沖縄の夏を、最高の体験に。志を共にする14社と共創 「JUNGLIAクーリングパートナー 2026」始動
同社がパートナー各社と共有する一つの思いは、「沖縄だからこそ味わえる夏を、最高の体験にしたい」ということ。この考えのもと、各社の協力を得て、パーク全体の暑さ対策強化を進めていく。年々夏の暑さが厳しくなる中で、ゲストの安全を守り、沖縄の夏を快適に楽しんでいただく環境を整えることは、最優先事項だと認識し、その実現に向け、努力を惜しまない。
本プログラムは、この思いに共感する業種の異なる14社との連携枠組み。大型ミストファンによる待機列や休憩スペースの冷却、暑さ対策に資する商品のゲストへの提供、ナビゲーター（従業員）の労働環境向上など、それぞれの領域で、ゲストの体験とパークで働く仲間たちを支える取り組みを進めていく。
【各社コメント】
株式会社アイ工務店
住まいづくりで培った「心地よさ」への想い。アイ工務店は、沖縄の猛暑を和らげるこの取り組みに共感し、ゲストが心ゆくまで冒険を楽しめる、涼やかで安心な環境づくりを応援します。
株式会社INFORICH
日頃より、パーク内でスマートフォンやポータブルファンの充電にCHARGESPOTをご利用いただいております。このたび本取り組みに共感し、暑い日でも快適な充電体験を提供できるよう支援してまいります。
オリオンビール株式会社
「沖縄から人を、場を、世界を、笑顔に。」をミッションとして掲げる当社として、笑顔あふれる場を支える暑さ対策の取り組みに共感し、来場される皆様が安心してジャングリア沖縄を楽しめる環境づくりを応援します。
株式会社オンザページ
暑さの不安なく心から楽しめる環境づくりに共感します。快適さにより思い出の質を高める取り組みとなることを期待します。
沖縄コカ・コーラボトリング株式会社
沖縄の地で長年人々の笑顔に寄り添ってきた企業として、来場者が暑さの不安なく心から楽しめる環境づくりに共感し、JUNGLIAを全力で応援します。
沖縄セルラー電話株式会社
私たちは、新ブランドステートメント「All for Family.」を掲げ、県民の暮らしの向上に取り組んでいます。au PAYによるキャッシュレス決済を通じ、ご来園の皆さまの涼しくスマートな夏のひとときを支えてまいります。
株式会社かんぽ生命保険
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佐川急便株式会社
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株式会社JTB
交流を通じて持続可能な未来を共創することを目指す企業として、来場者が暑さの不安なく心から楽しめる環境づくりを応援します。
Bioré（ビオレ）
ゲストが沖縄の強い日差しのもと、楽しい時間を過ごせるよう、さまざまなおもてなし体験を提供します。
株式会社ファミリーマート / 株式会社沖縄ファミリーマート
ゲストの皆さまの笑顔を守るため、クーリングパートナーとして参画できることを光栄に思います。最先端の冷却設備を通じて、パークでの一分一秒がより快適で、忘れられない思い出になることを期待しています。
株式会社Maxfield
当社は、1人でも多くのゲストの方々に「より熱く、よりCOOLに」ジャングリア沖縄を楽しんでもらいたいと言う思いでクーリングパートナーに参画いたしました。
今夏はジャングリア沖縄が「BEST HOT&COOL SPOT」となりますように熱く応援して参ります。
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ジャングリア沖縄の本取組に深く共感し、この度クーリングパートナーに参画いたしました。暑さ対策による安心・安全で快適な 環境づくりを通じて、ゲストの皆様の最高の思い出づくりを後押しします。
株式会社琉球銀行
本取り組みを通じて、快適で安全な体験を支える環境づくりが進むことを期待しております。
■「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）
■「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」特設サイト - ITライフハック
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