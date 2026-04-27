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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「ポイ活現金化 クレカ積立即売り銘柄はこれです」と題した動画を公開した。動画では、クレジットカードで投資信託を積み立て、即座に売却してポイントのみを獲得する「即売り」の手法と、最適な銘柄選びについて解説している。



動画の序盤では、ポイ活における「即売り」の仕組みを紹介。「即売りのポイ活は手出しなしでできる」と語り、積み立てた投資信託をすぐに売却し、現金化してクレジットカードの支払いに充てることで、実質的な自己資金の負担なくポイント還元を受けられるメリットを説明した。



銘柄選びのコツについては、「買ったらすぐ売るんで、値動きが少ないやつがいい」と指摘し、国内の短期債券ファンドを推奨している。具体例として「三菱UFJ 日本短期債券オープン（愛称：円債ファースト）」などを挙げ、1日の値動きが数円程度に収まる点を高く評価した。一方で、海外債券ファンドは注文から約定までにタイムラグがあり、為替変動による損失リスクが大きいため不向きであると注意を促している。



さらに、証券会社ごとの最新事情にも言及した。SBI証券では推奨銘柄が購入可能でポイント還元も得やすい一方、マネックス証券では債券系ファンドのクレカ積立が対象外となるなど、各社で対応が分かれている現状を解説。また、楽天証券ではポイント還元率の低下や、他社ポイントへの交換レートの悪化が続いていることにも触れ、ポイ活を取り巻く環境の変化に警鐘を鳴らした。



動画の終盤では、自身は現在「即売り」ではなく、利益が出るまで待つ「ゆっくり売り」を実践していると明かした。手軽に始められるクレカ積立だが、証券会社のルール変更や銘柄の性質を正しく理解し、リスクを最小限に抑えながら戦略的にポイントを貯めるためのヒントが詰まった内容となっている。