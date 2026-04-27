投信・基準価額騰落率ランキング 4月第4週（4月20日～4月24日）
4月第4週の上昇率ランキングの1位と3位は半導体関連株式ファンドとなりました。1位の「半導体関連世界株式戦略ファンド（半導体革命）」は日本を含む世界の半導体関連銘柄、3位の「インデックスファンドＳＯＸ指数（米国上場半導体株式）」は米国の株式市場に上場している銘柄が主要投資対象です。
下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（ステージ２１）」は2300円、2位の「ＧＳグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド年４回決算コース（バリュー＆インカム）」は830円、3位の「マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）」は1000円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +10.76％ 半導体関連世界株式戦略ファンド（半導体革命）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
2位 +9.07％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏクリーンテック
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +8.23％ インデックスファンドＳＯＸ指数（米国上場半導体株式）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -11.33％ 三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（ステージ２１）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 -7.98％ ＧＳグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド年４回決算コース（バリュー＆インカム）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
3位 -7.05％ マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）
運用会社:マニュライフ・インベストメント・マネジメント
株探ニュース
下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（ステージ２１）」は2300円、2位の「ＧＳグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド年４回決算コース（バリュー＆インカム）」は830円、3位の「マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）」は1000円を期中に分配しています。
1位 +10.76％ 半導体関連世界株式戦略ファンド（半導体革命）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
2位 +9.07％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏクリーンテック
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +8.23％ インデックスファンドＳＯＸ指数（米国上場半導体株式）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -11.33％ 三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（ステージ２１）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 -7.98％ ＧＳグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド年４回決算コース（バリュー＆インカム）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
3位 -7.05％ マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）
運用会社:マニュライフ・インベストメント・マネジメント
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