東京ディズニーリゾートにて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念したスペシャルイベントが開催されます。

『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を、2026年7月2日から9月14日までの期間限定で実施。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークだけでなく、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも連動プログラムが展開されます。

東京ディズニーリゾート「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」

開催期間：2026年7月2日(木)〜9月14日(月)

開催場所：東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、ディズニーホテル、ディズニーリゾートライン、イクスピアリ

東京ディズニーリゾート全体に広がる『トイ・ストーリー5』の世界を体験できるイベント。

パーク内にはキャラクターたちがデザインされたデコレーションやフォトスポットが登場します。

思わず立ち止まって写真を撮ったり、ポーズをまねしたりしたくなる仕掛けが随所に散りばめられています。

トイフレンズスタンプラリー

東京ディズニーランドでは、スマートフォンを使って参加できる体験プログラム「トイフレンズスタンプラリー」を実施します。

ウエスタンランドやワールドバザール、トゥモローランドに、ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとした仲間たちが待つスポットが登場。

6か所のスポットにあるピクサー・ボールにスマートフォンをタッチしてスタンプを集めることができます。

集められるスタンプには、映画に登場するキャラクターたちがデザインされています。

すべてのスポットを巡りスタンプを6個集めると、キャストからオリジナルシールがもらえます。

スタンプラリーのスポットは、パーク内の様々な場所に設置。

映画の仲間たちを探しながら、パーク散策を楽しめるプログラムです。

「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」装飾

東京ディズニーランドの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では、映画に登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージしたデコレーションを実施。

特別な装飾が施された店内で、映画の世界観に浸りながら食事を楽しむことができます。

スペシャルセット

発売日：2026年7月1日(水)より先行販売

販売店舗：東京ディズニーランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」

「ピザ・プラネット」をイメージしたスペシャルメニュー。

スペシャルセットのペパロニピザは、「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされた特別な包材で提供されます。

アメリカンピザをイメージしたトッピングに加え、星形のチーズがあしらわれています。

カルツォーネの包材にも「ピザ・プラネット」のロゴがデザインされています。

スパークリングドリンク（フルーツ＆ナタデココ）

カラフルなトッピングが印象的なスパークリングドリンク（フルーツ＆ナタデココ）もラインナップされます。

見た目にも遊び心あふれる爽やかな一杯です。

スペシャルグッズ

発売日：2026年7月1日(水)

『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが、ボニーのお部屋で遊んでいる様子が描かれたグッズが登場します。

キャラクターたちとアトラクションやパークのモチーフを取り入れたアイテムを展開。

日常の中で使うたびに物語を感じられるデザインとなっています。

また、ウッディやジェシーをモチーフにした身につけグッズもラインナップ。

キャラクターを象徴する色合いやデザインで、個性や魅力が詰まった仕上がりとなっており、パークでのコーディネートにぴったりです。

デコレーション

東京ディズニーランドのトゥモローランドには、総勢50体のバズ軍団のフォトスポットが登場。

キャラクターが壁面に大きく描かれたデコレーションなどが展開されます。

ウエスタンランドには、2種類の的あてゲームが楽しめる子ども向けのスペースも用意されます。

『トイ・ストーリー5』の仲間たちと一緒に遊んでいるような気分を味わえます。

東京ディズニーシーでは、アメリカンウォーターフロントのアトラクション「トイ・ストーリー・マニア！」周辺に特別な装飾が登場し、ゲストを映画の世界へと誘います。

ディズニーホテル 連動プログラム

提供期間：2026年7月1日(水)〜9月14日(月)

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルをはじめとする3つのディズニーホテルでも、連動プログラムを展開。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルでは、宿泊者が体験できる「トイフレンズスタンプラリー」を実施。

ホテルの中でおもちゃたちを探すプログラムや、ウッディやジェシーがデザインされたフォトパネルが用意されます。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの「ロッツォ・ガーデンカフェ」では、カラフルで目にも楽しい期間限定のブッフェメニューが展開されます。

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」には、映画に登場するキャラクターをイメージしたスペシャルドリンクが登場。

トロピカルウエスタンやスウィートハートウエスタンといった、ワクワク感あふれるメニューです。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」では、ポップなデザインがあしらわれたデザートを含むコース料理や子ども向けメニューなどが楽しめます。

同じく東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」では、様々なキャラクターモチーフが目を引くスペシャルセットが提供されます。

ディズニーリゾートライン フリーきっぷ

発売日：2026年7月1日(水)

ディズニーリゾートラインでは、各駅の自動券売機にて特別なデザインのフリーきっぷを販売。

『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが描かれたフリーきっぷがラインナップされます。

イクスピアリ

舞浜駅前の商業施設イクスピアリでも、映画の公開に先駆けて『トイ・ストーリー5』の装飾が施されます。

館内BGMでも映画の世界観を盛り上げます。

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』

公開日：2026年7月3日(金) 全国ロードショー

日本公開から30年、時代を超えて愛され続けてきたおもちゃと子どもの絆を描く「トイ・ストーリー」の最新作。

おもちゃで遊ぶのが大好きだったボニーも、今では子ども向けタブレットのリリー・パッドに夢中。

危機を感じたジェシーは、ウッディ、バズと再び力を合わせ、ボニーとの遊びの時間を取り戻そうと立ち上がります。

遊びの形が変わった今の時代に、おもちゃにしかできない特別な役割を描く物語です。

東京ディズニーリゾート全体で映画の世界観を満喫できるスペシャルな期間。

東京ディズニーリゾート「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」の紹介でした。

©Disney

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