小原正子、小１長女が突然の大粒涙…女優級の表情＆理由にほっこり
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が25日、オフィシャルブログを更新。子どもたちが美術教室で制作した作品と“大粒の涙”を流した長女の微笑ましいエピソードを明かし、ファンから反響を呼んでいる。
この日、小原は「女優さん★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「美術教室で何回かかけてじっくり作り上げた作品！」とつづり、子供たちが木製の“テトリス”作品が完成したことを報告。
ドラゴンボールをモチーフにしたという作品について、「さあ、この作品を作ったのはだれだ？」とクイズ形式で紹介し、赤のTシャツを着た11歳の長男・誠希千くんと緑のTシャツを着た９歳の次男・誠八くんが「僕ー！！！」と元気よく名乗り出る様子を明かした。
オレンジや緑、黄色など鮮やかな色使いとキャラクターを思わせるイラストが描かれた細やかな仕上がりの木製ブロックが組み合わさった作品の写真や、兄弟が顔を寄せ合いながら笑顔を見せるショットも公開し、小原は「作ったのはおそらく みなさん、おわかりでしょう はっちゃーん」と次男の出来栄えを称えた。
さらに、小原はもう一つの作品についても紹介。「空をモチーフにしたそうです」と説明し、青を基調に月や星、夕焼けのようなグラデーションが描かれた６歳の長女・こうめちゃんの作品も披露。
一方で、その作品をめぐって「え？泣いてる？！？！大粒 涙が、ぽろーん」とピンクのパーカー姿の長女が大粒の涙を浮かべながら作品を手にする様子を公開。「自分の作品を、兄の作品にされちゃった」と長女が思わず涙を流してしまったという。
その後は「一瞬で、にっこりーーーーーー」とすぐに笑顔を見せたといい、小原は「噓泣きでは、ないんだろうけれど この涙に家族はよく翻弄されております」とユーモアを交えて振り返った。
最後は「生まれて初めて糸のこぎりを使ったらしい。よくできたねーーー」と子どもたちの成長を称え、ブログを締めくくった。
この投稿にはファンからも「はちくん！さすが画伯！」「細かいところも色塗りも丁寧」「こうめちゃんの色のチョイスも好き」「はっちゃんすごーい」「素敵な作品」「美術教室って、面白そう」「またまた宝物が三つ増えましたね」「はっちゃんは本当に創作意欲も仕上がりも素晴らしい！」「凄すぎ！！」や 「乙女心は、複雑だね 笑笑」「涙が出ていたからビックリ…でも 女優さんの涙だったなんて」などの声が寄せられている。
この日、小原は「女優さん★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「美術教室で何回かかけてじっくり作り上げた作品！」とつづり、子供たちが木製の“テトリス”作品が完成したことを報告。
オレンジや緑、黄色など鮮やかな色使いとキャラクターを思わせるイラストが描かれた細やかな仕上がりの木製ブロックが組み合わさった作品の写真や、兄弟が顔を寄せ合いながら笑顔を見せるショットも公開し、小原は「作ったのはおそらく みなさん、おわかりでしょう はっちゃーん」と次男の出来栄えを称えた。
さらに、小原はもう一つの作品についても紹介。「空をモチーフにしたそうです」と説明し、青を基調に月や星、夕焼けのようなグラデーションが描かれた６歳の長女・こうめちゃんの作品も披露。
一方で、その作品をめぐって「え？泣いてる？！？！大粒 涙が、ぽろーん」とピンクのパーカー姿の長女が大粒の涙を浮かべながら作品を手にする様子を公開。「自分の作品を、兄の作品にされちゃった」と長女が思わず涙を流してしまったという。
その後は「一瞬で、にっこりーーーーーー」とすぐに笑顔を見せたといい、小原は「噓泣きでは、ないんだろうけれど この涙に家族はよく翻弄されております」とユーモアを交えて振り返った。
最後は「生まれて初めて糸のこぎりを使ったらしい。よくできたねーーー」と子どもたちの成長を称え、ブログを締めくくった。
この投稿にはファンからも「はちくん！さすが画伯！」「細かいところも色塗りも丁寧」「こうめちゃんの色のチョイスも好き」「はっちゃんすごーい」「素敵な作品」「美術教室って、面白そう」「またまた宝物が三つ増えましたね」「はっちゃんは本当に創作意欲も仕上がりも素晴らしい！」「凄すぎ！！」や 「乙女心は、複雑だね 笑笑」「涙が出ていたからビックリ…でも 女優さんの涙だったなんて」などの声が寄せられている。