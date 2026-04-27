人気漫画家「キュアアルカナ・シャドウ」描き大反響「ごっつ上手い」「マジでかわええ」
漫画家・一葵さやかが26日、自身のXを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアルカナ・シャドウのイラストを投稿した。
【写真】ちょっと大人ぽい！一葵さやか先生が描いた「キュアアルカナ・シャドウ」
Xでは「セーラームーン世代のママ漫画家がアルカナシャドウちゃんらくがきしてみた」とイラストを公開。美麗な絵のタッチで描かれた一枚となっている。
これにネット上では「うわぁあああああああ！！！！！！これはやばい」「ごっつ上手い」「一葵さやか先生の落書き？？アルカナさんヤバいっしょ」「プロの落書きは我々からしたら落書きじゃないですって！本当に凄いなぁ！マジでかわええ」「こうやってみると流石プロは一味違うなと改めて思います」「一般庶民が思う「落書き」のレベルを完全に逸脱してますよね…さすがプロです」などの声が出ている。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
【写真】ちょっと大人ぽい！一葵さやか先生が描いた「キュアアルカナ・シャドウ」
Xでは「セーラームーン世代のママ漫画家がアルカナシャドウちゃんらくがきしてみた」とイラストを公開。美麗な絵のタッチで描かれた一枚となっている。
これにネット上では「うわぁあああああああ！！！！！！これはやばい」「ごっつ上手い」「一葵さやか先生の落書き？？アルカナさんヤバいっしょ」「プロの落書きは我々からしたら落書きじゃないですって！本当に凄いなぁ！マジでかわええ」「こうやってみると流石プロは一味違うなと改めて思います」「一般庶民が思う「落書き」のレベルを完全に逸脱してますよね…さすがプロです」などの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
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