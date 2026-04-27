卓球の世界選手権団体戦（4月28日〜5月10日、ロンドン）に出場する女子日本代表の張本美和（17＝木下グループ）が27日、羽田空港からの出発を前に取材に応じ、「たくさん練習してきたので楽しみ。前回、貴重な経験をしたので、それを生かしてみんなで金メダルを獲りたい」と抱負を述べた。

準優勝だった24年釜山大会の決勝・中国戦では2番手として起用され、2―2で迎えた勝負の第5試合で陳夢に1―3で敗戦。悔しさ、他のメンバーへの申し訳なさから号泣した。「あの試合より緊張したり怖い試合は、五輪以外ではなかった」と振り返るが、2年間で心身ともに成長。打倒中国を果たしての、55年ぶり頂点へ準備を整えてきた。

今大会は1926年に第1回大会が卓球発祥国の英国（ロンドン）で開催されてから、節目の100周年で迎える記念大会。優勝すれば、その名を卓球史に深く刻むことになるのは間違いない。張本も「節目の大会で試合ができるのはうれしい。結果を出せたらいいなと思う」と意欲を燃やした。

この日は昨年1月に個人スポンサー契約を結んだサンリオの人気キャラクター「クロミ」のスウェットをはき、バックパックにもクロミのグッズをたくさん付けて登場。「かわいいですよね。（現在実施中の人気投票を）今日はまだやってないです！」と話し、笑顔で機上の人となった。