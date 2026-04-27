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「自分はもう変わらない」と思い込んでいないか？脳科学が明かす「歴史の終わり幻想」の罠

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脳科学者の茂木健一郎が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて、「あなたの人生はここからドラマティックに変わる。『歴史の終わり幻想』から自由になろう。」と題した動画を公開した。本動画では、「自分はもう変わらない」と思い込んでしまう「歴史の終わり幻想」という心理現象について解説し、脳科学の視点から人間が変わり続けるメカニズムを語っている。



茂木氏はまず、「歴史の終わり幻想（エンド・オブ・ヒストリー・イリュージョン）」とは、個人や社会が現在の状態から「これ以上変わらない」と錯覚してしまうことだと定義する。例として、1989年のベルリンの壁崩壊後、フランシス・フクヤマが提唱した「歴史の終わり」を挙げ、実際にはその後も世界が混迷し、変化し続けている事実を指摘した。



個人のレベルにおいても、人間は「自分はこういうキャラクターだ」と固定化しがちである。しかし茂木氏は、脳の「可塑性」を理由にこれを否定する。脳内の神経細胞は日々活動しており、カナダの心理学者ドナルド・ヘッブが提唱した「ヘッブ則」が示すように、同時に発火した神経細胞同士の結合は強まる。また、感情を司る扁桃体や記憶の中枢である海馬の活動、さらに「アハ体験」と呼ばれるひらめきの瞬間を通じて、脳のネットワークは劇的に変化すると説明した。



茂木氏自身も、海外での出版活動や多様なプラットフォームでの発信など、自身のスタイルを変化させ続けているという。「他人が自分をどう見ているかという固定観念に合わせる必要はない」と茂木氏は語り、他者からの決めつけに縛られず、変化を受け入れることの重要性を強調した。



「歴史の終わり幻想」にとらわれると、新しい自分に出会う機会を失ってしまう。茂木氏は、自分や他者に対する「こういう人間だ」という決めつけを捨て、変化し続ける人生の豊かさを提示して締めくくった。