【山口天気 朝刊4/27】青空復活で日中は汗ばむ陽気に 外に出る時間が多い方ほどしっかりと水分補給を
●きょう27日(月)は安定した空模様。日ざしが強く洗濯日和に
●最高気温は各地24度前後。ところどころで25度を超える夏日となりそう
●次に天気が大きく崩れるのは30日(木)
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きのう26日(日)は九州付近の低気圧により、南から活発な雨雲が続々と流れ込みました。中部や東部の瀬戸内側ほど雨脚が強まり、一日傘の出番となりました。
きょう27日(月)午前6時30分時点ですでにまとまった雨雲は東へ遠ざかり、順調に晴れ間が広がっています。
この先低気圧は東日本方面へ進み、県内は高気圧に覆われる予想です。
きのう26日(日)から一転し、きょう27日(月)は日ざしの温もりがしっかりと感じられそうです。
よく晴れる分、気温がグッと上がります。山口市内では最高気温が26度。夏日になると見込んでいます。
外に出る時間の多い方ほど、しっかり水分補給を行いましょう。
ただしきょう27日(月)の晴天も長く続きません。
あすから再びぐずついた天気となりそうです。きょう27日(月)の日ざしを有効活用して過ごしましょう。
きょう27日(月)はしっかりと青空が広がるでしょう。日ざしが強く、洗濯物もよく乾きそうです。
最高気温は各地24度前後。内陸ほど気温が高く、ところどころで25度を超える夏日となりそうです。
きのう26日(日)に比べ、5度以上高くなるところが多くなる予想です。
外出中は水分補給を意識して行いましょう。
あす28日(火)から再び厚い雲に覆われる予想です。あさって29日(水)までは大きな天気の崩れはありませんが、30日(木)は一時本降りになると見込んでいます。
5月に入ると天気は持ち直し、汗ばむ陽気ですが、大型連休後半は日ざし控えめとなる見通しです。
天気予報をこまめにチェックしながら、充実した大型連休を過ごしていただければと思います。
紫外線情報です。
きょう27日(月)は各地で紫外線が非常に強くなります。しっかり対策を行いましょう。
（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）