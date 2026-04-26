酔っ払いのような姿になってしまったゴールデンレトリバーさんが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「冷たくて気持ちいいのかな」「可愛いｗ」「お土産手に持ってそうw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：深夜1時『リビングに大型犬がいないな』と思って探したら、玄関で…まさかの『酔っ払いのような光景』】

姿を消したゴールデンレトリバー

TikTokアカウント「ymt3338」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ロイ』ちゃんとの平和な日々を紹介しています。ある日の深夜1時、投稿主さんはロイちゃんがいなくなっていることに気が付きました。リビングにいる様子がなかったため、家中を探すことにしたそうです。

ロイちゃんはすぐに見つかりました。なんと、玄関で転がって眠っていたとか。そうっと近づいてみると、ロイちゃんは仰向けになって寝ている様子…。床がひんやりと気持ちいいのか、なんともいえない快適な表情で寝ていたといいます。その姿は、まるで酔っ払って帰ってきたお父さんのようだったそう。

酔っ払いみたいな姿に！？

気持ちよく眠っていたロイちゃんですが、投稿主さんが見つめていることに気が付いた模様。パチッと目を開けると、仰向けの体勢のままじっと見つめてきたといいます。しかし、リビングに戻る気はゼロ。「このまま寝ちゃおう…」と、再び目を閉じたそうです。

しかし、寝落ちする直前に理性が働いたよう。ゆっくりと目を開けると、「今のは見なかったことに…」と言わんばかりに、訴えかけるような表情を向けたのでした。投稿主さんに気持ちが伝わったと分かると、再び夢の中へ。可愛らしいロイちゃんの姿は、見ているだけで癒されてしまいますね♡

この投稿には、「こだわりがあるのかな」「泥棒もビックリだね！」「毎日幸せに過ごしてるんだろうなぁ」など、多くのコメントが寄せられています。

のんびり屋さんなロイちゃん

ロイちゃんは、もともとマイペースな性格の持ち主だといいます。お散歩のときも、とってものんびり楽しむのだとか。ニコニコ笑顔で「出発する？」と問いかけると、ゆっくりと一歩一歩を踏みしめながら歩くそうです。

途中、落ち葉のクッションの上で、まったりと休憩を挟む一幕も。お散歩から帰宅すると、「今日も頑張ったなあ」と、満足そうな表情でお昼寝をするとか…♡

無理せず焦らず、スローライフを満喫するロイちゃんなのでした。

TikTokアカウント「ymt3338」には、他にもロイちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ymt3338」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。