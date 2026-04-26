◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）

巨人の井上温大投手が今季２勝目を懸けて先発し、６回３安打１失点で降板した。失策絡みで１失点したが、自責点はゼロで防御率は１．９０に良化。２勝目の権利を持ってマウンドを降り、白星をリリーフに託した。

３回まで相手打線をパーフェクトに抑える完璧な立ち上がり。打順２まわり目となった４回、先頭の三森に中前打で初安打を許したが、続く佐野を二ゴロ併殺打に仕留めて２アウト。後続のビシエドも一ゴロに打ち取った。

５回も宮崎、山本をそれぞれ三ゴロに打ち取り、続く勝又を空振り三振に抑えてテンポよく３者凡退。５回までを打者１５人でしのぐ完璧な投球を見せた。

最初のピンチは６回。先頭・蝦名の安打から１死二塁を招き、松尾の三ゴロを門脇が一塁悪送球。１死一、三塁とピンチを広げ、三森に右前適時打を許した。１点差と迫られたが、佐野、ビシエドを打ち取り、リードを保った。

ＤｅＮＡとの対戦成績は過去５勝１敗。横浜スタジアムでは過去７登板（５先発）で２勝０敗と好相性だ。前日には「（調子は）上がってきている。大量失点を防げるので、先頭を切ることに集中してやっていきたい」と意気込んでいたサウスポーが、得意の舞台で本領を発揮した。試合後は「テンポ良く投げられた。ランナーを出してしまった回は粘り強く投げる事ができたので、次回の登板でも継続できるように調整していきたい」と、コメントした。