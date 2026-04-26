◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着までオークスの優先出走権、良）

オークス（５月２４日、東京）トライアルは３歳牝馬１２頭立て（サムシングスイートは出走取消）で争われ、１番人気でダミアン・レーン騎手が手綱を執るラフターラインズ（美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が最後の直線で抜け出して、重賞初Ｖを決めた。叔母に秋華賞、エリザベス女王杯勝ちのスタニングローズがおり、３代母にローズバドという”バラ一族”の名前で知られる良血は前走で牡馬に混じって、きさらぎ賞３着だったが、その叔母が２着に敗れたオークスの切符をつかんだ。馬名の意味は「薔薇の品種名」となっている。勝ち時計は、１分５９秒３。

２着は末脚を伸ばした３番人気のエンネ（マイケル・ディー騎手）までオークスの優先出走権を得た。３着は４番人気のリアライズルミナス（松山弘平騎手）だった。

ダミアン・レーン騎手（ラフターラインズ＝１着）「アリガトウゴザイマス。とてもいい勝ち方ができました。道中の手応えも良くて、最後にいい脚を見せてくれました。いい勝利でした。完璧なスタートではなく、この馬にとっては前走と比べるといいスタートを切れたが、もっといいスタートを切りたかった。スタートして、そこからレースのペースが速くなったり遅くなったりして、そんなにスムーズな展開ではなかったです。自分のポジションは、もっと前のいいところでと思っていたが、直線に入ってスペースができてからは馬の反応が良くて、しまいの脚も良くて、ペースとポジションから考えたらいい勝ち方ができました。今までのレースのＶＴＲを見ていて、もうちょっと距離があった方が特長を生かせるかなと思っていましたが、予想通りにこの距離でいい脚を使うことができました。（オークスの２４００メートルという距離は）この馬にとってだけではなくて、３歳の若い馬が２４００メートルを初めて走ることは大きなチャレンジになると思います。それでも今日の距離は全く問題がなかったし、乗った感じではもうちょっと延びても、うまくこなせるように思います。やってみないと分からないが、今日の感じでは大丈夫だと思います」