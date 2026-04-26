開催：2026.4.26

会場：エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ

結果：[Dバックス] 4 - 6 [パドレス]

MLBの試合が26日に行われ、エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥでDバックスとパドレスが対戦した。

Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するパドレスの先発投手はヘルマン・マルケスで試合は開始した。

2回裏、8番 ホセ・フェルナンデス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 2-0 SD、9番 アレク・トーマス 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 4-0 SD

5回表、7番 タイ・フランス 初球を打って右中間スタンドへのホームランでパドレス得点 ARI 4-1 SD

7回表、6番 ガビン・シーツ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 ARI 4-3 SD、8番 フレディ・フェルミン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでパドレス得点 ARI 4-4 SD、1番 ラモン・ラウレアーノ 初球を打ってライトへの犠牲フライでパドレス得点 ARI 4-5 SD

9回表、7番 タイ・フランス 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 ARI 4-6 SD

試合は4対6でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのヘルマン・マルケスで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はDバックスのテイラー・クラークで、ここまで1勝1敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 10:08:13 更新