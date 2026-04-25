日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の6万140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
64889.61円 ボリンジャーバンド3σ
61924.68円 ボリンジャーバンド2σ
60140.00円 25日夜間取引終値
59716.18円 24日日経平均株価現物終値
59628.00円 5日移動平均
59090.00円 一目均衡表・転換線
58959.74円 ボリンジャーバンド1σ
55994.80円 25日移動平均
55350.00円 一目均衡表・基準線
55167.73円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54087.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53029.86円 ボリンジャーバンド-1σ
50064.92円 ボリンジャーバンド2σ
49453.20円 200日移動平均
47099.99円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
64889.61円 ボリンジャーバンド3σ
61924.68円 ボリンジャーバンド2σ
60140.00円 25日夜間取引終値
59716.18円 24日日経平均株価現物終値
59628.00円 5日移動平均
59090.00円 一目均衡表・転換線
58959.74円 ボリンジャーバンド1σ
55994.80円 25日移動平均
55350.00円 一目均衡表・基準線
55167.73円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54087.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53029.86円 ボリンジャーバンド-1σ
50064.92円 ボリンジャーバンド2σ
49453.20円 200日移動平均
47099.99円 ボリンジャーバンド3σ
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