　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の6万140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

64889.61円　　ボリンジャーバンド3σ
61924.68円　　ボリンジャーバンド2σ
60140.00円　　25日夜間取引終値
59716.18円　　24日日経平均株価現物終値
59628.00円　　5日移動平均
59090.00円　　一目均衡表・転換線
58959.74円　　ボリンジャーバンド1σ
55994.80円　　25日移動平均
55350.00円　　一目均衡表・基準線
55167.73円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54087.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53029.86円　　ボリンジャーバンド-1σ
50064.92円　　ボリンジャーバンド2σ
49453.20円　　200日移動平均
47099.99円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース