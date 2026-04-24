「かわいすぎるだろさすがに」ちいかわマーケットにレトロな「ソーダグラス」新登場！ 「なんだこれかわちい」
ちいかわマーケット公式X（旧Twitter）は4月23日に投稿を更新。レトロな喫茶店をイメージした「台付ソーダグラス」と「ソーダスプーン」の登場を発表しました。
【写真】ちいかわマーケットの台付ソーダグラス新商品
コメントでは、「これでカフェごっこしたいな」「めちゃくちゃ可愛い」「欲しすぎる〜」「まてまてまてまてこんなんほしすぎるだろ」「かわいすぎるだろさすがに」「もうお金ないよっ」「ウワァなんだこれかわちい」「可愛いけどすぐ完売なんだろうなー」などの声が上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】ちいかわマーケットの台付ソーダグラス新商品
4月24日11時より発売同アカウントは「『台付ソーダグラス（全3種）』各2,420円（税込） 『ソーダスプーン（全3種）』各1,100円（税込） シュワッとなつかしい喫茶店ソーダ あの頃を味わえるレトロな1杯に ちいかわマーケットでは4/24（金）11時発売」とつづり、商品画像を1枚載せています。ちいかわ、ハチワレ、うさぎそれぞれのデザインが施されたグラスにクリームソーダが盛り付けられた、レトロでかわいらしい商品です。
「きょうの新商品が 販売スタートしました！」24日の投稿では、「きょうの新商品が 販売スタートしました！」と報告した同アカウント。78商品がラインアップされています。本記事執筆時点で、今回紹介したグラスはすでに3種とも売り切れです。次回の入荷を待ちたいですね。
(文:All About ニュース編集部)