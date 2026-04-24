ちいかわマーケット公式Xは4月23日に投稿を更新。台付ソーダグラスとソーダスプーン（それぞれ全3種）の発売を告知しました。（サムネイル画像出典：ちいかわマーケット公式Xより）

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ちいかわマーケット公式X（旧Twitter）は4月23日に投稿を更新。レトロな喫茶店をイメージした「台付ソーダグラス」と「ソーダスプーン」の登場を発表しました。

【写真】ちいかわマーケットの台付ソーダグラス新商品

4月24日11時より発売

同アカウントは「『台付ソーダグラス（全3種）』各2,420円（税込）　『ソーダスプーン（全3種）』各1,100円（税込）　シュワッとなつかしい喫茶店ソーダ　あの頃を味わえるレトロな1杯に　ちいかわマーケットでは4/24（金）11時発売」とつづり、商品画像を1枚載せています。ちいかわ、ハチワレ、うさぎそれぞれのデザインが施されたグラスにクリームソーダが盛り付けられた、レトロでかわいらしい商品です。

コメントでは、「これでカフェごっこしたいな」「めちゃくちゃ可愛い」「欲しすぎる〜」「まてまてまてまてこんなんほしすぎるだろ」「かわいすぎるだろさすがに」「もうお金ないよっ」「ウワァなんだこれかわちい」「可愛いけどすぐ完売なんだろうなー」などの声が上がりました。

「きょうの新商品が 販売スタートしました！」

24日の投稿では、「きょうの新商品が 販売スタートしました！」と報告した同アカウント。78商品がラインアップされています。本記事執筆時点で、今回紹介したグラスはすでに3種とも売り切れです。次回の入荷を待ちたいですね。

(文:All About ニュース編集部)