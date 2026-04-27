外薗健による漫画『カグラバチ』がCypic制作でTVアニメ化され、2027年4月より放送開始されることが決定。あわせてティザーPVとビジュアルが公開された。 参考：『チェンソーマン』はなぜジャンプ作品の中で異彩を放ったのか欲望を解き放つ愛の形 原作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の刀アクション漫画。コミックスは5月1日発売の11巻をもって、累計発行部数400万部を突破している（デジタル版