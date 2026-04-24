清水が選手写真やサイン入りの特別加工ユニフォームを発売

清水エスパルスは4月23日、選手写真とサイン、さらにラメ仕様のネーム＆ナンバーを圧着加工した「2026 オーセンティックユニフォーム(1st)」を24日から販売すると発表した。

豪華な特別仕様の登場に、ファンからは「めちゃかわいい」「やばいのでてきた」と大きな反響が寄せられている。

昨季も販売され、通常のユニフォームに特別な加工を施した限定モデル。S-PULSE STORE清水店およびスタジアム店では宇野禅斗、マテウス・ブエノ、松崎快、千葉寛汰、北川航也の5選手を展開。公式オンラインストアではこれにオ・セフン、本多勇喜、吉田豊、住吉ジェラニレショーン、小塚和季を加えた計10選手をラインナップしている。

最大の特徴は、背番号とネームがラメ仕様になっている点だ。さらに選手写真とサインも圧着されており、いずれも数量限定での販売となる。

このリリースに対し、SNS上では「魔物が今年も来た」「めちゃくちゃ良い」「悩んでる人はぜひ買った方がいい」「この特別加工ユニ、オススメです」「購入すべきキラキラに心奪われるんだよな」「このラメ可愛い」「うわ〜これは欲しい」「非常に悩ましい」「やばいのでてきた」「スタジアムでもキラキラしてて目を引く」「めちゃかわいい」「やばい、えぐいのきた」といったコメントが寄せられている。昨季も好評を博した人気企画の再登場に、サポーターも注目している。（FOOTBALL ZONE編集部）