木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」第３話が２３日に放送された。

序盤、坪倉あゆみ（木南晴夏）が夫坪倉渉（中村俊介）のモラハラに反論し、渉はあゆみの態度の変化を心配して、少しモラハラが緩まったが…。

ＣＭ明け、突然、渉とあゆみの友人吉野舞（佐津川愛美）がバーで密会している場面となりイチャイチャ。「舞ちゃん」と呼び、妻の変化について相談すると、愛人がすねはじめた。

あゆみの友人役に佐津川愛美が起用されていることや、第２話で案の定、あゆみらにラブラブな彼氏について「とっても優しくて、会社を経営してる年上の人〜」と語っていたが、早くも伏線回収。

ネットは今週も大荒れ。

「やっぱり不倫してた、怖い」「え 妻の友人と不倫？！」「おおい不倫相手お前かい…」「モラハラ、マザコン、妻の友達と不倫って最悪じゃん」「さんの友だちと不倫か 腹立つわ」「妻の親友に『舞ちゃん』とか言って不倫してる夫キモすぎ」「やっぱりまいちゃんと旦那不倫か！」と反応する投稿が集まり、盛り上がっている。