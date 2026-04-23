5戦連発で10号到達

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放った。絶好調の中、村上がベルトに刻んでいる漢字4文字が話題となっている。

村上の勢いが止まらない。最大の見せ場は7回の第4打席。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発を運んだ。

5戦連発は球団最長タイで、メジャーの新人でも最長タイ記録。24試合での10号到達は92年ぶり球団新記録と手の付けられない状態だ。

無双モードの村上は、ベルトに「臥薪嘗胆」の4文字を刻んでいる。これに注目したのがホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のレポーターのブルック・フレッチャーさんだ。

自身のXに「ムネタカ・ムラカミが打席に持ち込むのは、パワーだけではない。彼はあるメッセージを携えている」とし、ベルトの写真を公開。「彼のベルトには、高校時代の恩師の言葉が刺繍されている。それは、将来の成功のためには忍耐強く、困難に耐え抜く必要があるということを、日々彼に言い聞かせている言葉だ」と紹介すると、米ファンも反応した。

Xには、「気に入った。本気で最高だよ。一瞬で俺のお気に入りの選手になった！」「最高の投稿。毎試合で目にしていたから、一体どんな意味があるんだろうとずっと気になっていたんだ」「日本人には、感服せざるを得ない」「めちゃくちゃかっこいいな」「これを読んだとき、泣きそうになった」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）