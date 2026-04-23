【S.H.Figuarts 津上翔一】 4月24日16時より予約開始 2027年1月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 津上翔一」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月24日16時より予約を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は11,000円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーアギト」より仮面ライダーアギトに変身する「津上翔一」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。津上翔一を演じた賀集利樹氏のスキャンが行なわれ、顔の骨格や表情、全身のプロポーション、手の甲や指先の表情まで当時の資料と合わせて、番組放映当時（2001年）の「津上翔一」が再現されている。

仮面ライダーアギトに変身するポーズや腹部に出現したオルタリングなども再現されている。「津上翔一」を象徴する満面の「笑顔」の表情パーツに加え、家庭菜園で育てた「大根」や、テニスのラケット代わりに使った「フライパン」など、劇中のユニークなシーンを彩ったアイテムが付属。

さらに、「風谷真魚が作ったお弁当」と食事用の手首パーツ、勢いよくお弁当を食べる「もぐもぐ顔」の表情パーツを組み合わせることで、失った戦意を取り戻す印象深いシーンも再現できる。

(C)石森プロ・東映