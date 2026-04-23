【兵庫県で泊まってよかった】「城崎温泉 西村屋本館」は数寄屋造りの趣と日本庭園に癒やされる、格式ある伝統の宿

【兵庫県で泊まってよかった】「城崎温泉 西村屋本館」は数寄屋造りの趣と日本庭園に癒やされる、格式ある伝統の宿