【兵庫県で泊まってよかった】「城崎温泉 西村屋本館」は数寄屋造りの趣と日本庭園に癒やされる、格式ある伝統の宿
東京都在住・28歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「城崎温泉 西村屋本館」です。
※以下の情報は2026年4月23日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼数寄屋造りの意匠と、四季を愛でる日本庭園
一歩足を踏み入れれば、そこは時が止まったかのような静寂と気品に満ちた空間が広がっています。
●回答者のコメント
「数寄屋造りの建物は非常に趣があり、手入れの行き届いた日本庭園を眺めながら過ごす時間は格別でした。静寂の中で季節の移ろいを感じることができ、日常の忙しさを完全に忘れてリラックスすることができました」
江戸安政年間に創業し、数寄屋造りの伝統を今に伝える「西村屋本館」。館内を彩る木材や意匠、そして部屋ごとに異なる表情を見せる日本庭園は、まさに芸術品です。静寂の中で庭の緑や季節の移ろいを眺めているだけで、心が洗われるような特別な時間を過ごせます。
▼但馬の旬を愛でる夕食。心に響く「老舗のおもてなし」とともに
熟練の技で仕上げられた懐石料理を、スタッフの温かな接遇がさらに特別なものにしてくれます。
●回答者のコメント
「スタッフの方々の接客が非常に丁寧で、細やかな心遣いのおかげで心地よく過ごせました。食事の際の説明や館内の案内も分かりやすく、老舗旅館ならではの伝統的なおもてなしの心を感じることができ大変感動しました」
夕食は、松葉かにや但馬牛といった但馬の誇る厳選食材を主役にした懐石料理。料理を運ぶタイミングから、食材の魅力を伝える丁寧な解説まで、老舗ならではの洗練された所作が食事の時間を優雅に彩ります。伝統の味と真心あふれるサービスが融合し、五感すべてが満たされるひとときに。
▼肌に馴染む名湯。清潔感あふれる大浴場で至福のリフレッシュ
城崎の歴史ある湯を、開放感あふれる落ち着いた空間で堪能。
●回答者のコメント
「温泉の質が非常に良く、肌がしっとりとするような心地よいお湯でした。大浴場も広々としていて清潔感があり、お湯に浸かりながらゆっくりと旅の疲れを癒やすことができたので、心身ともにリフレッシュできました」
「吉の湯」「福の湯」「尚の湯」と趣の異なる大浴場では、城崎の名湯をじっくりと楽しめます。清潔感にあふれた広々とした湯船に身を委ねれば、日常の疲れが溶け出していくよう。滑らかなお湯が肌を包み込み、湯上がり後のしっとりとした肌触りも楽しみの一つです。
▼お気に入りの浴衣を纏って。カランコロンと響く下駄で夜の温泉街へ
城崎温泉の醍醐味である「外湯巡り」も、西村屋本館ならさらに情緒豊かに楽しめます。
●回答者のコメント
「城崎温泉の街並みへ散策に出る際、旅館から貸し出される浴衣や下駄がとても素敵で、温泉街の雰囲気を存分に楽しめました」
旅館では、城崎の街歩きを彩る素敵な浴衣や下駄を貸し出しています。凛とした浴衣に身を包み、夜のガス灯が灯る温泉街へ。川沿いを下駄の音を響かせながら歩く時間は、まさに日本の旅の原風景。老舗旅館を拠点にするからこそ味わえる、格別の情緒がそこにあります。
所在地：兵庫県豊岡市城崎町湯島469
交通手段：北近畿豊岡自動車道 豊岡出石ICより約18分／城崎温泉駅より徒歩15分（旅館組合無料バス有）
▼料金
大人1名（参考価格）：5万5000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年4月23日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「城崎温泉 西村屋本館」は城崎の歴史と伝統が息づく特別な場所東京都在住・28歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「城崎温泉 西村屋本館」でした。
一歩足を踏み入れれば、そこは時が止まったかのような静寂と気品に満ちた空間が広がっています。
●回答者のコメント
「数寄屋造りの建物は非常に趣があり、手入れの行き届いた日本庭園を眺めながら過ごす時間は格別でした。静寂の中で季節の移ろいを感じることができ、日常の忙しさを完全に忘れてリラックスすることができました」
江戸安政年間に創業し、数寄屋造りの伝統を今に伝える「西村屋本館」。館内を彩る木材や意匠、そして部屋ごとに異なる表情を見せる日本庭園は、まさに芸術品です。静寂の中で庭の緑や季節の移ろいを眺めているだけで、心が洗われるような特別な時間を過ごせます。
▼但馬の旬を愛でる夕食。心に響く「老舗のおもてなし」とともに
熟練の技で仕上げられた懐石料理を、スタッフの温かな接遇がさらに特別なものにしてくれます。
●回答者のコメント
「スタッフの方々の接客が非常に丁寧で、細やかな心遣いのおかげで心地よく過ごせました。食事の際の説明や館内の案内も分かりやすく、老舗旅館ならではの伝統的なおもてなしの心を感じることができ大変感動しました」
夕食は、松葉かにや但馬牛といった但馬の誇る厳選食材を主役にした懐石料理。料理を運ぶタイミングから、食材の魅力を伝える丁寧な解説まで、老舗ならではの洗練された所作が食事の時間を優雅に彩ります。伝統の味と真心あふれるサービスが融合し、五感すべてが満たされるひとときに。
▼肌に馴染む名湯。清潔感あふれる大浴場で至福のリフレッシュ
城崎の歴史ある湯を、開放感あふれる落ち着いた空間で堪能。
●回答者のコメント
「温泉の質が非常に良く、肌がしっとりとするような心地よいお湯でした。大浴場も広々としていて清潔感があり、お湯に浸かりながらゆっくりと旅の疲れを癒やすことができたので、心身ともにリフレッシュできました」
「吉の湯」「福の湯」「尚の湯」と趣の異なる大浴場では、城崎の名湯をじっくりと楽しめます。清潔感にあふれた広々とした湯船に身を委ねれば、日常の疲れが溶け出していくよう。滑らかなお湯が肌を包み込み、湯上がり後のしっとりとした肌触りも楽しみの一つです。
▼お気に入りの浴衣を纏って。カランコロンと響く下駄で夜の温泉街へ
城崎温泉の醍醐味である「外湯巡り」も、西村屋本館ならさらに情緒豊かに楽しめます。
●回答者のコメント
「城崎温泉の街並みへ散策に出る際、旅館から貸し出される浴衣や下駄がとても素敵で、温泉街の雰囲気を存分に楽しめました」
旅館では、城崎の街歩きを彩る素敵な浴衣や下駄を貸し出しています。凛とした浴衣に身を包み、夜のガス灯が灯る温泉街へ。川沿いを下駄の音を響かせながら歩く時間は、まさに日本の旅の原風景。老舗旅館を拠点にするからこそ味わえる、格別の情緒がそこにあります。
詳細情報▼アクセス
所在地：兵庫県豊岡市城崎町湯島469
交通手段：北近畿豊岡自動車道 豊岡出石ICより約18分／城崎温泉駅より徒歩15分（旅館組合無料バス有）
▼料金
大人1名（参考価格）：5万5000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)