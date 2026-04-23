秋元康氏が総合プロデューサーを務める新男性アイドルグループが２３日、都内で初お披露目され、メンバー３０人とグループ名が「Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎ」であることが明かされた。

司会者から「個性的なメンバーがいるということですが」と投げかけられると、深水柊人（しゅうと）は「北海道から鹿児島まで全国から個性的なメンバーが集まっている」と説明。「東京大学、京都大学の高学歴なメンバー、様々なキャラクターのメンバーが所属している」とアピールした。

特に個性的なメンバーとして、深水はダンスの全国大会で日本一に輝いた経験がある望月清秀（せいしゅう）と、元料理人の舩水（ふなみず）健佑の２人を紹介した。望月について「彼のキレキレなダンスに注目して」、舩水についても「ついこの間まで魚をさばいていたそうです」と魅力を語った。

深水自身も水泳で国民スポーツ大会に出場した経験を持つなど、個性派ぞろいの３０人。「普通は交わらないような個性が一つに重なったとき、予測不能な化学反応を起こせるグループになると思っています」と自信をのぞかせていた。